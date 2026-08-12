ANSES: quiénes cobran este miércoles según la terminación del DNI

ANSES continúa este miércoles con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. El cronograma incluye AUH, AUE, Prenatal y Pensiones No Contributivas, según terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 12 de agosto con el calendario de pagos correspondiente al octavo mes del año.
Durante la jornada cobrarán jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones, de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Entre los beneficiarios alcanzados este miércoles se encuentran quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Prenatal.
Las prestaciones previsionales y asignaciones de agosto recibieron una actualización del 1,89%, correspondiente a la fórmula de movilidad vigente. Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos perciben un bono de $70.000 junto con el pago mensual.
Quiénes cobran este miércoles 12 de agosto
Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 tienen habilitado el cobro este miércoles. En estos casos, corresponde el haber actualizado de agosto y, cuando corresponde, el bono previsional de $70.000.
También cobran los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos terminan en 4 y 5. Para este grupo, el cronograma había comenzado el lunes 10 y continuará hasta el viernes 14 de agosto.
En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, este miércoles será el turno de los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 2. La misma terminación corresponde a quienes perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
Prenatal, Maternidad y pagos únicos
Para la Asignación por Prenatal, durante este miércoles cobran los titulares cuyos documentos terminan en 2 y 3. El jueves 13 será el turno de las terminaciones 4 y 5; el viernes 14, de 6 y 7; y el martes 18, de 8 y 9.
Por otra parte, la Asignación por Maternidad se encuentra habilitada para todas las terminaciones de DNI y podrá cobrarse hasta el 11 de septiembre.
Lo mismo sucede con las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que permanecen disponibles para todas las terminaciones de documento hasta el 11 de septiembre.
Cómo sigue el calendario para jubilados
Para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, el cronograma continuará el jueves 13 con DNI terminados en 3 y el viernes 14 con terminación 4.
Luego del fin de semana largo, los pagos se retomarán el martes 18 para los documentos finalizados en 5.
Posteriormente cobrarán las terminaciones 6 el 19 de agosto; 7 el 20; 8 el 21 y 9 el 24. Los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan un haber mínimo comenzarán a cobrar el martes 25 de agosto, con DNI terminados en 0 y 1.
Los beneficiarios pueden consultar individualmente la fecha y el medio de cobro ingresando a mi ANSES, dentro del apartado correspondiente a cobros.