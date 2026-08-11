Con materiales reciclados, estudiantes fabrican salamandras para donar a familias

Alumnos de una escuela técnica construyeron salamandras a leña con llantas y chapas recuperadas. Las unidades serán entregadas a Cáritas para su distribución entre familias que las necesiten.
Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Doctor Herminio Juan Quirós fabricaron salamandras con materiales reciclados para donar a familias que necesitan una alternativa para calefaccionarse. La iniciativa se desarrolló en el marco de las Prácticas Profesionalizantes y las primeras unidades serán entregadas a Cáritas.
Los trabajos estuvieron a cargo de alumnos de 5º, 6º y 7º año del Ciclo Superior, quienes participaron de las distintas etapas de elaboración dentro de los talleres de la institución, dependiente del Consejo General de Educación (CGE).
Las salamandras fueron construidas principalmente a partir de llantas de automóviles y chapas recuperadas, materiales que fueron donados por una metalúrgica local. De esa manera, el proyecto incorporó también el reciclado y la reutilización como parte del proceso de aprendizaje.
Formación técnica con impacto en la comunidad
La propuesta fue coordinada dentro del espacio de Prácticas Profesionalizantes por el profesor Leonardo Besson, con el acompañamiento del equipo directivo de la escuela.
El objetivo fue que los estudiantes pudieran aplicar los conocimientos adquiridos durante su trayectoria educativa en una experiencia concreta y, al mismo tiempo, generar una respuesta a una necesidad de la comunidad.
Como novedad, durante este año cada salamandra será entregada junto con un folleto confeccionado por los propios alumnos, en el que se incluyeron recomendaciones para su utilización segura y correcta.
Las primeras unidades serán entregadas a Cáritas
Las primeras salamandras ya fueron terminadas y serán entregadas a Cáritas, institución que estará a cargo de coordinar la distribución entre las familias que las necesiten.
Mientras tanto, los estudiantes continuaron trabajando en los talleres para fabricar nuevas unidades y ampliar el alcance de la iniciativa solidaria.
El proyecto buscó así integrar distintas dimensiones de la formación técnica: desde la planificación y manipulación de materiales hasta los procesos de fabricación, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica de conocimientos adquiridos en el aula.
Otros trabajos de la escuela técnica
La fabricación de salamandras forma parte de una serie de acciones que la institución lleva adelante mediante los talleres de Carpintería, Construcciones Metálicas y Mecánica.
Entre los proyectos desarrollados se encontraron la puesta en valor de juegos infantiles destinados al Parque Escolar Herminio Juan Quirós y la reparación del carro porta tanque del tambo de la Escuela Agrotécnica de Colón, realizada mediante un convenio entre ambas instituciones educativas.
También se fabricaron bancos para el Colón Rugby Club y la Capilla Espíritu Santo, además de una rampa destinada a un centro de equinoterapia.
Producción para otras instituciones
A esas iniciativas se sumaron la elaboración de porta rollos de alfalfa y la fabricación de pernos para maquinaria agrícola destinados a la Escuela Agrotécnica de Colón.
Las experiencias permitieron que los estudiantes trabajaran sobre necesidades concretas y desarrollaran soluciones utilizando las herramientas, máquinas y conocimientos propios de su especialidad.
De esta manera, las Prácticas Profesionalizantes y los talleres se consolidaron como espacios en los que la formación técnica se vinculó directamente con instituciones de la comunidad, combinando aprendizaje, reciclaje, trabajo colectivo y acciones solidarias.