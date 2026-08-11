Terremoto en Colombia: elevaron la cifra de víctimas fatales a 240 y declararán la emergencia económica

El terremoto en Colombia dejó al menos 240 muertos y más de 1.310 heridos, mientras cientos de rescatistas continuaban este martes 11 de agosto con la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de viviendas y edificios derrumbados. El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y provocó graves daños en Cali, Pereira y Manizales, entre otras ciudades.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró el estado de desastre nacional y anunció que avanzará con la declaración de emergencia económica para agilizar la disponibilidad de recursos destinados a atender a las poblaciones damnificadas.

Las autoridades buscaban acelerar la asistencia mientras continuaban las tareas de rescate en las zonas más afectadas. El paso de las horas resultaba determinante para localizar a personas que pudieran permanecer con vida debajo de las estructuras colapsadas.

Más de 1.300 heridos tras el terremoto

El balance de víctimas continuaba modificándose a medida que los equipos de emergencia ingresaban a los sectores afectados. Hasta el momento, autoridades regionales contabilizaron al menos 240 fallecidos y más de 1.310 heridos.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que había recibido hasta este martes 160 cuerpos y logró identificar a 22 de las víctimas.

Los fallecidos recibidos por el organismo correspondían a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, algunas de las regiones alcanzadas por el terremoto.

Declararán la emergencia económica

El Gobierno colombiano anunció además que declarará la emergencia económica con el objetivo de agilizar la disponibilidad de fondos y facilitar la atención de las personas afectadas por el desastre.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que el Ejecutivo pondrá “a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres”, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida frente a las necesidades más urgentes.

“Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres”, manifestó el funcionario.

Gómez sostuvo que la “única preocupación” del Gobierno es que los fondossean ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y lleguen a los sectores que requieren asistencia.

Crédito por 450 millones de dólares

Dentro de las medidas económicas previstas, el Ministerio de Hacienda anunció que se gestionará un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender las consecuencias de la emergencia.

Los recursos se sumarían a las partidas presupuestarias que el Ejecutivo pretende redireccionar hacia la asistencia, reconstrucción y atención de las necesidades generadas por el terremoto.

Mientras se definían esas medidas, los operativos de emergencia continuaban desplegados en distintas regiones del país, con equipos dedicados a remover estructuras derrumbadas y buscar personas desaparecidas.

Graves daños en el aeropuerto de Pereira

Una de las infraestructuras seriamente afectadas fue el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, cuya operación comercial permanecía suspendida este martes y todavía existía incertidumbre respecto de cuándo podría volver a funcionar normalmente.

La terminal, una de las principales conexiones aéreas del Eje Cafetero colombiano, sufrió desprendimientos en sectores de la fachada y el techo durante el movimiento sísmico.

Tres personas que aguardaban para abordar un vuelo de Avianca murieron en el aeropuerto. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que partes de la estructura se desprendieron durante el terremoto.

Solo operan vuelos de emergencia

Cientos de trabajadores participaban de las tareas para retirar escombros, evaluar los daños y recuperar la operatividad de la terminal aérea.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, por el momento el aeropuerto solamente recibe vuelos oficiales, de atención médica, búsqueda y rescate y transporte de ayuda humanitaria.

En paralelo, los equipos de emergencia continuaban desplegados en las ciudades y departamentos más afectados. Con cientos de personas heridas y un número de fallecidos que todavía podría modificarse, la prioridad seguía puesta en encontrar sobrevivientes entre los escombros y asistir a quienes perdieron sus viviendas.