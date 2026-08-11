Liberaron a la niñera argentina detenida cuando viajaba a ver a la Selección en el Mundial

La niñera argentina Iliana Lick recuperó la libertad en Estados Unidos después de permanecer casi un mes detenida por autoridades migratorias, tras haber sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia cuando se disponía a viajar para presenciar un partido de la Selección argentina en el Mundial.

Lick, de 30 años, salió finalmente del centro de detención después de que un juez ordenara su liberación mediante el pago de una fianza de 10.000 dólares. Tras completar los trámites administrativos, pasó la noche del lunes en un hotel de El Paso, Texas, y tenía previsto regresar a Filadelfia, donde residía y trabajaba desde hacía tres años, publicó Clarín.

“Estoy increíblemente agradecido de poder comunicar que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE”, expresó su novio, Steven Melchiorre, a través de GoFundMe, plataforma mediante la cual habían iniciado una campaña para afrontar los gastos judiciales y que logró recaudar unos 18.000 dólares.

Casi un mes detenida y varios traslados

La joven había sido arrestada el 11 de julio cuando intentaba superar los controles de seguridad del aeropuerto de Filadelfia para abordar un vuelo con destino a Kansas City. Su intención era asistir al encuentro que la Selección argentina disputaría ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Agentes migratorios la detuvieron en la terminal aérea y posteriormente fue trasladada por diferentes dependencias hasta quedar alojada en una instalación de detención de Nuevo México.

“Después de casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas, procedimientos legales y varios traslados entre diferentes estados, este es un momento que hemos estado rezando y esperando”, manifestó Melchiorre.

El novio de la argentina destacó que la liberación representó un paso importante, aunque aclaró que el proceso migratorio todavía no concluyó.

“Aunque aún queda un paso más para que finalmente esté en casa, hoy tuvimos una enorme victoria. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de los muros de un centro de detención”, expresó.

Y agregó: “Este no es el final del caso de inmigración de Iliana, pero esta noche celebramos un hito importante”.

Iliana Lick.-

Las razones de la detención

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había sostenido que Lick permaneció en el país más tiempo del permitido por su visado.

“Ingresó en Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y se quedó más tiempo de su visado”, indicó un portavoz del organismo a Clarín. Además, remarcó que “la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confieren estatus legal en Estados Unidos”.

La versión fue cuestionada por el entorno y la defensa de la joven. Su novio explicó que Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa y posteriormente inició gestiones para obtener una autorización laboral que le permitiera permanecer en el país.

“Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran”, afirmó Melchiorre.

La defensa cuestionó el procedimiento

La abogada de inmigración de la argentina, Ana Ferreira, también manifestó su sorpresa por la detención y aseguró que durante sus años de ejercicio profesional no había atravesado una situación similar.

“Es impactante. Llevo 11 años haciendo esto y nunca nos habíamos encontrado con nada parecido antes”, señaló.

Según la letrada, personas que atravesaban situaciones migratorias similares habían podido realizar viajes internos en Estados Unidos sin inconvenientes, aunque advirtió que recientemente observó un incremento de las detenciones.

Ferreira sostuvo además que Lick “nunca estuvo ni un solo día ilegal” en el país y aseguró: “Estaba haciendo todo lo posible para intentar permanecer legalmente”.

Trabajaba como niñera en Filadelfia

Lick residía junto a su novio y trabajaba como niñera para dos familias del sur de Filadelfia, donde tenía a su cuidado a tres niños pequeños.

“Es maravillosa. Nos sentimos muy cómodos con ella y nunca tuvimos dudas de que estuviera cerca de nuestros niños”, expresó Britni Zahodnick, madre de dos de los chicos.

Otra de sus empleadoras, Carolyn Bavington, describió la incertidumbre que atravesaron durante las semanas de detención. “Muchas emociones. Hemos estado tristes. Hemos estado enfadados. Hemos tenido miedo. Mucho esfuerzo, intentando averiguar qué podemos hacer para ayudar”, relató.

La detención de la argentina ocurrió en un contexto de endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional citados en la información difundida, ICE detuvo durante el último mes a más de 46.000 personas por presuntas infracciones migratorias, entre ellas ingresos irregulares o permanencias superiores a las autorizadas.

Ahora, tras recuperar la libertad bajo fianza, Lick deberá continuar afrontando el proceso migratorio que determinará su situación definitiva en Estados Unidos.