Futbolista argentino fue detenido por el ICE en un aeropuerto de Estados Unidos: “Está asustado”

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Florida, cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico con destino a Los Ángeles.

El jugador permanece alojado en un centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida, mientras su representante legal prepara una presentación ante la Justicia migratoria para intentar que pueda recuperar la libertad bajo fianza.

“Está bien, asustado, pero bien”, manifestó a La Nación su abogada, Regina de Moraes, al referirse al estado del futbolista tras su detención.

La familia explicó su situación migratoria

Los allegados a Pourrain difundieron un comunicado para dar visibilidad al caso y remarcaron que el argentino no estaba intentando cruzar una frontera internacional cuando fue interceptado.

“Fue detenido por ICE en el Aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles. Matías no estaba intentando ingresar ni salir de Estados Unidos. Simplemente estaba viajando de una ciudad estadounidense a otra”, expresaron.

La familia aseguró además que Pourrain había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa y que actualmente mantiene un proceso migratorio abierto.

Según sus allegados, “tiene un caso de asilo pendiente desde hace años, permiso de trabajo vigente, Florida ID y no posee antecedentes criminales”.

Su abogada pedirá que salga bajo fianza

De Moraes explicó que el próximo lunes, durante una audiencia ante un juez de migración, solicitará una instancia para presentar una moción destinada a conseguir la liberación de Pourrain bajo fianza.

“Si el juez acepta, la cita puede ser el miércoles o jueves, no es inmediata”, explicó la letrada. En caso de que el planteo prospere, la Justicia estadounidense podría establecer una fianza de entre 1.500 y 3.000 dólares.

La abogada precisó además que el futbolista “entró con visa de turista; después se quedó aquí durante un tiempo y realizó una solicitud de residencia permanente, que aún no está aprobada”.

Sin embargo, remarcó que el argentino dispone de documentación para trabajar y conducir en Estados Unidos. “Tiene permiso de trabajo y licencia de conducir. No es normal que se detenga a una persona con esas condiciones”, consideró De Moraes.

La abogada vinculó el arresto con la política migratoria

La representante legal calificó la detención como “política” y vinculó el procedimiento con el endurecimiento de las medidas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

“La presencia del ICE en los aeropuertos es nueva, por eso muchas personas están empezando a elegir viajar en auto antes que en avión”, afirmó De Moraes.

La detención ocurrió en un contexto de mayores controles migratorios en Estados Unidos. La situación particular de Pourrain, no obstante, deberá ser evaluada por la Justicia migratoria, que determinará los próximos pasos de su caso y resolverá el pedido de su defensa.

Quién es Matías Pourrain

Pourrain juega actualmente en Club Lyon de Florida, equipo que compite en la National Independent Soccer Association (NISA).

El futbolista también tuvo trayectoria en el fútbol argentino. Entre sus antecedentes figura su paso por Real Pilar, institución con la que consiguió en junio de 2019 el ascenso a Primera C.

Su familia sostuvo que durante su permanencia en Estados Unidos construyó su vida en el país y mantuvo su documentación migratoria vigente. “Durante todos estos años, Matías ha trabajado, pagado sus impuestos, mantenido su documentación vigente y construido una vida y una comunidad aquí”, señalaron sus allegados.

El pedido de ayuda de la familia

Tras conocerse la detención, familiares y personas cercanas al jugador iniciaron una campaña en redes sociales para difundir su situación mientras esperan la resolución judicial.

“Hoy continúa bajo custodia de ICE mientras su abogada trabaja para conseguir su liberación y garantizar que todos sus derechos sean respetados. Matías no es un criminal”, expresaron.

En el comunicado también pidieron colaboración para ampliar la difusión del caso. “Cuantas más personas conozcan la historia de Matías, más difícil será que su situación pase desapercibida”, manifestaron.

Finalmente, resumieron cuál era el objetivo inmediato de la familia mientras avanza el proceso judicial: “Nuestra esperanza es simple: que Matías pueda regresar a casa lo antes posible y continuar su proceso migratorio en libertad mientras su caso sigue su curso legal”.