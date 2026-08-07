Celebración de San Cayetano en Paraná: fe, agradecimientos y pedidos por trabajo, salud y “el pan de cada día”

La celebración de San Cayetano volvió a convocar este viernes a numerosos fieles en Paraná, donde familias enteras participaron de la tradicional procesión y se acercaron a la parroquia para agradecer y renovar sus pedidos por trabajo, salud, paz y “el pan de cada día”. Elonce acompañó la jornada y recogió las historias de quienes mantienen viva una devoción que, en algunos casos, atraviesa generaciones.

Con espigas en las manos, imágenes religiosas y emociones acumuladas durante años, los peregrinos recorrieron las calles cercanas al templo dedicado al patrono del pan y del trabajo. La procesión partió desde la Parroquia San Cayetano y avanzó por Los Constituyentes, Don Bosco, Suipacha y Gómez del Río, antes de regresar al punto de partida para la misa central.

Elonce transmitió en vivo, como tradicionalmente lo realiza, tanto la peregrinación como la celebración religiosa presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín. Durante la homilía, el religioso invitó a acompañar los pedidos con acciones concretas: “Siempre podemos seguir esperando que de arriba nos ayuden, pero somos los primeros que podemos ofrecer, los primeros que podemos cambiar”.

Historias de agradecimiento alrededor de San Cayetano

Mientras avanzaba la jornada, los testimonios permitieron conocer qué había llevado a cada persona hasta el templo. Una mujer contó que la acompañaba todos los años, aunque una operación de cadera le impedía permanecer durante demasiado tiempo. “Todos los años acompañamos, sino que a veces venimos un rato porque no podemos estar. Soy operada de cadera y no puedo estar mucho”, explicó.

La dificultad física no le impidió renovar la tradición. Al resumir qué quería expresarle a San Cayetano, eligió agradecer antes que pedir. “Gracias por todo lo que nos está dando y que nos siga apoyando así”, manifestó.

Otra de las fieles relató que había nacido en Corrientes, pero llevaba tres décadas viviendo en Paraná. Su presencia estuvo marcada por dos acontecimientos personales que quiso agradecer: la graduación universitaria de su hija y su reciente jubilación. “Soy correntina, pero hace 30 años que estoy acá y tengo una hija que se recibió en la universidad pública de arquitecta, así que estoy muy agradecida. También me jubilé hace dos meses acá en Paraná, así que agradezco todo eso”, señaló.

“Siempre agradecemos tener el trabajo y la salud”

El trabajo volvió una y otra vez en las conversaciones mantenidas durante la peregrinación. Una vecina de la zona de Don Bosco y Blas Parera explicó que la visita cada 7 de agosto era una costumbre sostenida en el tiempo y destacó especialmente la situación de su familia.

“Estamos agradeciendo. Venimos todos los 7 de agosto. Gracias a Dios, la familia tiene trabajo. Soy jubilada, pero siempre agradecemos tener el trabajo y tener salud, que es lo más importante”, expresó.

A su lado se encontraba Liliana, quien sumó al agradecimiento un pedido que trascendió su situación personal. “Estoy pidiendo y agradeciendo a Dios y a San Cayetano que nos dé trabajo, salud, que estemos todos en paz y que haya armonía entre toda la gente”, manifestó durante el recorrido.

Una devoción que se mantiene desde hace medio siglo

La permanencia de la tradición quedó especialmente reflejada en el relato de un vecino de barrio Tiro Federal. Al ser consultado por Elonce, contó que su vínculo con el santo se remontaba a aproximadamente 50 años y resumió el lugar que ocupaba esa devoción en su historia personal.

“San Cayetano es el santo que nos ha dado todo”, afirmó. Como él, otros peregrinos explicaron que la participación cada 7 de agosto había pasado de padres a hijos y se había convertido en una fecha incorporada al calendario familiar.

Las condiciones meteorológicas acompañaron durante buena parte de la celebración, después del fuerte temporal que había afectado a Paraná durante el jueves. En los alrededores de la parroquia, además de las actividades religiosas, hubo puestos gastronómicos y mesas dulces atendidas por integrantes de distintas comunidades.

Fiesta Patronal de San Cayetano: procesión en Paraná

“Pidiendo por los que no tienen trabajo”

Entre las escenas que dejó la procesión estuvo la de Rosa caminando junto a su madre, de 80 años. La mujer destacó la emoción de compartir nuevamente la peregrinación con ella y explicó que su oración no estaba destinada solamente a agradecer por su propia situación.

“Vengo con mucha emoción, dando gracias por el trabajo y el pan de cada día, y pidiendo por los que no tienen trabajo”, expresó Rosa a Elonce durante la cobertura de la celebración.

“Es un honor venir todos los 7 de agosto y hacerlo con mi mamá, que tiene 80 años, es otra emoción más”, agregó. Su testimonio condensó dos aspectos que se repitieron durante la jornada: la transmisión familiar de la devoción y la preocupación por quienes atraviesan dificultades laborales.

La esperanza de “seguir saliendo adelante”

Miguel, vecino de barrio Sachetti, también contó a Elonce que acompañaba todos los años a San Cayetano. Habitualmente realizaba la peregrinación junto a su esposa, aunque en esta oportunidad ella no había podido concurrir y decidió completar el recorrido solo.

“Todos los años lo vivo igual, con la esperanza de seguir saliendo adelante por el trabajo”, explicó. Su pedido estuvo dirigido especialmente hacia su entorno cercano: “Pido por mis hijos, por gente conocida, por la familia, pero venimos siempre”.

Los relatos de los fieles se entrelazaron así con las palabras pronunciadas durante la misa central. Monseñor Martín retomó el lema de la festividad y pidió: “San Cayetano, ayúdanos, enséñanos a ser un poco más humanos”. Su mensaje puso el acento en la dignidad, la solidaridad y la necesidad de comprometerse frente a las dificultades de los demás.

Misa central en honor a San Cayetano en Paraná

Una jornada de pedidos, agradecimientos y compromiso

La misa presidida por el arzobispo fue el punto culminante de una jornada que había comenzado desde las primeras horas con el arribo constante de devotos. Familias, vecinos y servidores se acercaron al templo para rezar, dejar intenciones y participar de las diferentes actividades.

El pedido por trabajo ocupó un lugar central, como ocurre históricamente cada 7 de agosto, aunque estuvo acompañado por oraciones por la salud, la paz, la familia y quienes atraviesan situaciones difíciles. Algunos peregrinos llegaron para pedir; otros, principalmente, para agradecer aquello que habían recibido.

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Así, entre espigas, abrazos, oraciones y recuerdos familiares, la celebración volvió a mostrar una tradición profundamente arraigada. Para algunos significó continuar un vínculo de medio siglo con San Cayetano; para otros, caminar junto a una madre de 80 años. Pero en los distintos testimonios apareció una expresión común: agradecer lo conseguido y mantener la esperanza por quienes todavía esperan una oportunidad de trabajo.