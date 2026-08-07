Residencias médicas: universidades nacionales lograron el 98% de las mejores notas

El 98% de las 100 mejores calificaciones del Examen Integrado 2026 para acceder a residencias médicas correspondió a egresados de universidades nacionales, según informó el Ministerio de Salud de la Nación al publicar el orden de mérito de los profesionales que participaron de la evaluación.

La cartera sanitaria nacional dio a conocer los resultados obtenidos por médicos y otros profesionales de la salud que rindieron el examen de ingreso y lograron posicionarse para acceder a las residencias. Se trata de una de las principales instancias de formación de especialistas del sistema sanitario argentino.

Al presentar los datos, el Gobierno destacó especialmente el desempeño académico de quienes se formaron en instituciones del país. “Los resultados del Examen Integrado 2026 para el acceso a las residencias básicas en medicina dieron cuenta del alto nivel académico de las instituciones argentinas”, señaló el Ministerio de Salud.

El 98% de las mejores notas, de universidades nacionales

Uno de los resultados que sobresalió en el informe estuvo relacionado con las primeras posiciones del examen. “El 98% de las 100 mejores calificaciones correspondió a egresados de universidades nacionales”, indicó oficialmente la cartera sanitaria.

El examen constituye una instancia de alta exigencia y está compuesto por 100 preguntas de opción múltiple. Sus resultados permiten ordenar a los aspirantes para acceder a residencias básicas médicas, no médicas y posbásicas.

Para la edición 2026 se implementaron además modificaciones en los mecanismos de evaluación y control con el objetivo de reforzar la transparencia y evitar irregularidades durante el proceso.

Cuáles fueron las universidades con mejor desempeño

El análisis por institución también mostró una distribución equilibrada entre el sistema público y el privado. Entre las 20 instituciones cuyos egresados consiguieron los mejores rendimientos aparecieron 10 universidades nacionales y 10 instituciones de gestión privada.

Según evaluó el Ministerio de Salud, los resultados “reflejan un alto nivel de formación en ambos sectores y una oferta académica de excelencia distribuida en distintas regiones del país”.

En el primer puesto del ranking institucional se ubicó la Universidad Nacional del Sur, cuyos aspirantes alcanzaron un promedio de 83,75 puntos.

Detrás quedaron la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano y la Universidad Nacional de Cuyo, que completaron las primeras posiciones de acuerdo con el promedio obtenido por sus egresados.

El reconocimiento internacional de las universidades argentinas

Los resultados del examen se conocieron en un contexto en el que distintas universidades argentinas mantienen presencia en mediciones académicas internacionales.

De acuerdo con la última edición del ranking elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR), siete instituciones argentinas consiguieron permanecer entre las 2.000 universidades mejor posicionadas del mundo.

La Universidad de Buenos Aires fue la argentina mejor ubicada y alcanzó el puesto 423 a nivel global. Luego aparecieron la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral.

La Universidad Nacional de Cuyo quedó sexta entre las instituciones argentinas y se posicionó en el lugar 1.829 del ranking internacional. Sin embargo, las universidades nacionales incluidas en esa clasificación registraron retrocesos respecto de la edición de 2025, un comportamiento asociado, entre otros factores analizados, al desempeño en investigación.