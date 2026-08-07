Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Europa

Franco Colapinto sufrió un robo mientras descansaba en Italia durante el receso de la Fórmula 1. Le llevaron ropa, pertenencias personales y hasta su matera.
El piloto argentino Franco Colapinto fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Italia, donde aprovechaba el receso de la Fórmula 1 antes de regresar a la competencia con Alpine. El automovilista contó lo ocurrido a través de sus redes sociales y, fiel a su estilo, recurrió a la ironía para referirse al episodio.
“Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino”, escribió Colapinto en una historia publicada en Instagram. Luego reveló uno de los objetos que también desaparecieron: “Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”.
El argentino acompañó el relato con una serie de fotografías tomadas durante sus días de descanso en Italia. Allí aparecía con algunas de las pertenencias que posteriormente le sustrajeron, además de imágenes de comidas y paisajes de la zona del lago de Como.
“Últimas fotos de esta ropa”
Colapinto también realizó una publicación en la que mostró algunos de los momentos previos al robo. Entre las imágenes aparecieron su mate, ropa y diferentes escenas de su estadía en territorio italiano.
“Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc, espero que los italianos q se lo adueñaron lo disfruten !!”, escribió el piloto argentino al revelar que varias de esas pertenencias habían sido robadas.
La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y acumuló miles de interacciones. Muchos usuarios aprovecharon los comentarios para preguntarle detalles sobre lo sucedido y el argentino volvió a responder con humor.
La irónica comparación de Colapinto
Uno de sus seguidores le preguntó si efectivamente había sido víctima de un robo. La respuesta del piloto volvió a provocar repercusión por la comparación que realizó entre Europa y Argentina.
“Y en Argentina no me robaron nunca!!!! #masseguroqeuropa”, contestó Colapinto. El mensaje recibió miles de reacciones y se convirtió en uno de los comentarios más destacados de la publicación.
Pese a haber revelado la sustracción de sus pertenencias, el argentino no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni detalló el valor de los elementos que le llevaron.
Superado el contratiempo, Colapinto continuará con su preparación para el regreso de la Fórmula 1, cuando comenzará la segunda parte de la temporada 2026.