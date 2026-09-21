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Policiales Barrio Paraná XIV

Secuestraron cartuchos y más de 200 vainas en un allanamiento por amenazas en Paraná

Un allanamiento por amenazas calificadas se realizó en una vivienda de barrio Paraná XIV. La Policía secuestró cartuchos de distintos calibres y 235 vainas servidas. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

21 de Septiembre de 2026
Allanamiento por amenazas: secuestraron cartuchos y 235 vainas.
Allanamiento por amenazas: secuestraron cartuchos y 235 vainas. Foto: (PER)

Un allanamiento por amenazas calificadas se realizó en una vivienda de barrio Paraná XIV. La Policía secuestró cartuchos de distintos calibres y 235 vainas servidas. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Un allanamiento por una causa de amenazas calificadas, en una vivienda ubicada en el barrio Paraná XIV, permitió el secuestro de cartuchos y más de 200 vainas servidas. El procedimiento fue realizado por personal policial en el marco de una investigación judicial.

 

Según informaron fuentes policiales, la medida fue dispuesta para localizar y secuestrar elementos considerados de interés para la causa. Los efectivos ingresaron al domicilio y realizaron una inspección que arrojó resultado positivo.

 

 

Durante la requisa, los agentes encontraron material balístico de distintos calibres. Todo lo incautado fue formalmente secuestrado y quedó bajo disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones.

 

(PER)
(PER)

 

 

Qué encontraron durante el allanamiento

 

Entre los elementos hallados había 17 cartuchos UAB de propósito general calibre 12 y otros tres cartuchos calibre .22 largo, de acuerdo con la información policial suministrada tras el operativo.

 

Además, los efectivos secuestraron una vaina servida calibre .32 y 234 vainas servidas correspondientes a cartuchos calibre 12. En total, fueron halladas 235 vainas ya utilizadas.

 

 

El procedimiento formó parte de los operativos desarrollados por la Policía mientras avanzaba la investigación por amenazas calificadas. No se informó sobre personas detenidas como consecuencia de la diligencia.

 

Los elementos balísticos quedaron incorporados a la causa y serán analizados en el marco de la investigación. Las actuaciones continuarán bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente para determinar las circunstancias relacionadas con el hecho investigado.

 

Temas:

Operativos Paraná XIV allanamiento amenazas cartuchería
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