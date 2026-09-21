Intentaron instalar una casilla en terrenos ferroviarios y debieron retirarla

Dos hombres fueron identificados cuando instalaban una casilla en un terreno ferroviario, en Concordia. Afirmaron que tenían autorización, pero no pudieron acreditarla y debieron retirar la estructura.
Dos hombres intentaron instalar una casilla en terrenos pertenecientes al ferrocarril durante el mediodía del domingo en Concordia. La intervención de la Policía se produjo luego de que un vecino alertara sobre la posible ocupación del predio ubicado en inmediaciones de las calles Bolivia y M. Bernard.
Personal policial de la comisaría tercera se dirigió al lugar y encontró a las dos personas mientras colocaban la estructura en el terreno. Los efectivos procedieron a identificarlas y les solicitaron que explicaran si contaban con autorización para establecerse en el sector.
Los hombres manifestaron que habían mantenido una comunicación con personas encargadas de los terrenos ferroviarios. Según explicaron ante los funcionarios, durante ese contacto habrían solicitado permiso para instalarse en el predio.
No pudieron acreditar la autorización
Ante esa explicación, el personal policial les solicitó que exhibieran la documentación o alguna constancia que respaldara la autorización invocada. Sin embargo, ninguno de los involucrados pudo presentar un permiso escrito o un comprobante que habilitara la instalación de la casilla.
Frente a la falta de documentación y con el objetivo de preservar las condiciones existentes en el terreno, los efectivos les indicaron que debían retirar la estructura. La disposición se mantendría hasta que pudieran acreditar una autorización expedida por los responsables del predio.
Los dos hombres cumplieron con la indicación policial y debieron retirar la casilla del lugar. La intervención buscó evitar inconvenientes y prevenir posibles conflictos relacionados con la utilización de los terrenos ferroviarios.
La Policía realizó las actuaciones correspondientes y dejó constancia de la identificación de los involucrados, de la falta de documentación y del retiro de la casilla. No se informó sobre detenciones ni sobre la adopción de otras medidas contra los dos hombres identificados.