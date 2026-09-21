Córdoba: una adolescente murió atropellada al salir de un boliche y hay dos jóvenes graves

Una adolescente de 17 años murió este domingo luego de ser atropellada por un automóvil cuando salía de bailar en Córdoba. Otros dos jóvenes, ambos de 16 años, también fueron embestidos y permanecen internados con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 sobre avenida Sabattini al 900, en la ciudad de La Carlota. Por causas que todavía son materia de investigación, un Suzuki Alto conducido por un hombre de 46 años impactó contra los tres adolescentes.

La situación fue advertida mediante un llamado a la línea de emergencias 101. Al llegar la asistencia al lugar, se constató que una de las jóvenes había fallecido como consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto.

Dos adolescentes permanecen internados

Los otros dos jóvenes fueron trasladados para recibir atención médica luego del siniestro ocurrido en Córdoba. Uno ingresó al hospital de La Carlota, mientras que el restante fue derivado al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto debido a la gravedad de su estado.

Según la información difundida tras el episodio, ambos permanecen hospitalizados con pronóstico reservado. Hasta el momento no fueron brindados mayores detalles sobre las lesiones que presentan ni sobre su evolución.

En tanto, el cuerpo de la adolescente fallecida fue trasladado para la realización de la autopsia. El estudio permitirá establecer con precisión las lesiones que provocaron su muerte y formará parte de las pruebas incorporadas a la causa.

El conductor quedó detenido

El hombre de 46 años que conducía el Suzuki Alto quedó detenido después del episodio. La Justicia dispuso su alojamiento en la Alcaidía de la Unidad Departamental Juárez Celman mientras avanzan las medidas de investigación.

El conductor fue imputado por homicidio culposo, una figura que se aplica cuando una muerte se produce sin intención pero en circunstancias que podrían implicar una conducta negligente o imprudente. Su responsabilidad deberá ser determinada a partir de las pruebas reunidas en el expediente.

Entre los puntos que deberá esclarecer la investigación aparece la mecánica del impacto y las condiciones en las que circulaba el automóvil. También se buscará establecer la ubicación de los adolescentes en los instantes previos al choque.