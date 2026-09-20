Arresto domiciliario para la joven investigada por laboratorio de drogas sintéticas en su casa de San Benito

El juez de Garantías Jorge Sueldo dispuso el arresto domiciliario para la joven investigada por un laboratorio de drogas sintéticas en San Benito. Giuliana Briozzo, de 23 años, cumplirá prisión preventiva en una vivienda y estará sometida a monitoreo mediante una tobillera electrónica.

La resolución tuvo en consideración que la imputada tiene un hijo en etapa de lactancia. Durante la audiencia, la defensora Corina Beisel había solicitado su libertad, mientras que el fiscal Santiago Alfieri reclamó que permaneciera con prisión preventiva efectiva, publicó Canal 9.

La Fiscalía argumentó que existía peligro de fuga por la gravedad de los hechos investigados y riesgo de entorpecimiento. Según la acusación, cuando advirtió la llegada de los policías, Briozzo habría intentado desprenderse de dinero en efectivo y de un teléfono iPhone, arrojándolos hacia el techo de una propiedad vecina.

El hallazgo durante un allanamiento por estafas

La investigación había comenzado por una causa vinculada con presuntas estafas mediante cheques apócrifos contra corralones de Paraná y Hasenkamp. Sin embargo, durante un allanamiento en una vivienda de calle Mihura, los investigadores encontraron elementos vinculados con el procesamiento y fraccionamiento de sustancias.

Según la información de la causa, fueron secuestrados 287 recipientes con ketamina, más de 800 frascos vacíos, recipientes con dimetoximetilanfetamina (DOM o STP), unos dos gramos de cocaína y una máquina para prensar tapas al vacío.

También encontraron un chaleco balístico, 700.000 pesos, 2.600 dólares y anotaciones que, según los investigadores, contenían instrucciones relacionadas con la administración de dinero presuntamente proveniente de actividades ilícitas.

Los vínculos que investiga la Justicia

En la vivienda también estaban los dos hijos pequeños de Briozzo, de uno y tres años. Los menores habían quedado bajo intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y, según la información conocida, serán restituidos.

La investigación busca además determinar eventuales conexiones con otras causas. Briozzo es pareja de Andrés Alejandro Arce, condenado a seis años y ocho meses de prisión por liderar la denominada “Banda de los Millones”, organización investigada por narcotráfico.

En paralelo, en la causa original por los cheques apócrifos aparece involucrado Martín Reynaldo Germán Pelizzari, actualmente detenido por estafas y procesado en otro expediente relacionado con el transporte de más de 1,3 toneladas de marihuana.