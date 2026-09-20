Jornada binacional para concientizar sobre la conservación del Parque Provincial Islas y Canales Verdes del río Uruguay

Con una jornada de kayakismo y capacitación se concientizó sobre la importancia del Parque Natural

Bajo la premisa Un solo río, un solo parque, las costas compartidas del río Uruguay fueron sede del tercer encuentro náutico. La jornada reunió a palistas, vecinos y delegaciones de Argentina y Uruguay con el objetivo de afianzar la integración regional y visibilizar los avances en el proyecto Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.

La convocatoria, organizada de manera abierta a la comunidad, unió las márgenes de ambos países mediante la navegación en kayak, el dictado de talleres sobre biodiversidad autóctona y el desarrollo de actividades de concientización orientadas al cuidado de las fuentes de agua y la adaptación al cambio climático.

Las actividades contaron con la participación del intendente del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, Alberto Zapata, junto al director ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra; y el director de la Organización AMBÁ de Uruguay, Rodrigo Patrón.

Mediante estas políticas, el gobierno provincial ratifica el esquema de articulación público-privada e internacional que impulsa la conservación ecológica y el desarrollo del turismo comunitario en el área protegida.

Asimismo, la travesía sirvió para fortalecer la implementación territorial de los programas educativos Kayak para Escuelas en Entre Ríos y Kayak para Todos en la República Oriental del Uruguay; herramientas que promueven el aprendizaje al aire libre en las reservas fronterizas para consolidar en las nuevas generaciones una cultura de preservación del patrimonio natural común.