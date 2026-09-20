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Jornada binacional para concientizar sobre la conservación del Parque Provincial Islas y Canales Verdes del río Uruguay

La actividad unió las márgenes de Argentina y Uruguay mediante la navegación en kayak, el dictado de talleres sobre biodiversidad autóctona y el desarrollo de actividades de concientización orientadas al cuidado de las fuentes de agua y la adaptación al cambio climático.

20 de Septiembre de 2026
Con una jornada de kayakismo y capacitación se concientizó sobre la importancia del Parque Natural
Con una jornada de kayakismo y capacitación se concientizó sobre la importancia del Parque Natural

La actividad unió las márgenes de Argentina y Uruguay mediante la navegación en kayak, el dictado de talleres sobre biodiversidad autóctona y el desarrollo de actividades de concientización orientadas al cuidado de las fuentes de agua y la adaptación al cambio climático.

Bajo la premisa Un solo río, un solo parque, las costas compartidas del río Uruguay fueron sede del tercer encuentro náutico. La jornada reunió a palistas, vecinos y delegaciones de Argentina y Uruguay con el objetivo de afianzar la integración regional y visibilizar los avances en el proyecto Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.

 

La convocatoria, organizada de manera abierta a la comunidad, unió las márgenes de ambos países mediante la navegación en kayak, el dictado de talleres sobre biodiversidad autóctona y el desarrollo de actividades de concientización orientadas al cuidado de las fuentes de agua y la adaptación al cambio climático.

 

Las actividades contaron con la participación del intendente del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, Alberto Zapata, junto al director ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra; y el director de la Organización AMBÁ de Uruguay, Rodrigo Patrón.

 

Mediante estas políticas, el gobierno provincial ratifica el esquema de articulación público-privada e internacional que impulsa la conservación ecológica y el desarrollo del turismo comunitario en el área protegida.

 

Asimismo, la travesía sirvió para fortalecer la implementación territorial de los programas educativos Kayak para Escuelas en Entre Ríos y Kayak para Todos en la República Oriental del Uruguay; herramientas que promueven el aprendizaje al aire libre en las reservas fronterizas para consolidar en las nuevas generaciones una cultura de preservación del patrimonio natural común.

Temas:

Argentina Uruguay Parque Natural Provincial
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