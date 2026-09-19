Las Palabras Quedan tendrá un encuentro dedicado a la escritora entrerriana Emma Barrandeguy

El ciclo Las Palabras Quedan dedicado a Emma Barrandeguy tendrá una nueva edición el próximo jueves 24 de septiembre, a las 21 horas, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carbó y 9 de Julio de Paraná. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos buscará recuperar y poner en valor la obra de una de las escritoras entrerrianas destacadas del siglo XX. La jornada combinará lecturas de sus textos con conversaciones y reflexiones en vivo.

Participarán Fabián Reato, Cynthia Negra Rodríguez, Washington Atencio, Ana Cornejo y Alexis Chausovsky, quienes abordarán distintos aspectos de la producción de Barrandeguy. La actividad está planteada como un espacio de encuentro para acercar la literatura provincial a la comunidad.

La trayectoria de Emma Barrandeguy

Emma Barrandeguy nació el 8 de marzo de 1914 en Gualeguay. Estudió idiomas y se recibió de maestra, aunque no ejerció la docencia. Entre 1938 y 1956 trabajó en el diario Crítica como archivista y redactora.

A los 50 años comenzó la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Además, durante dos décadas dirigió la sección cultural del diario El Debate Pregón, de Gualeguay, escribió para el periódico regional La Verdad y trabajó como traductora para editoriales como El Ateneo y Emecé.

Su extensa producción literaria abarcó poesía, narrativa, teatro y otros géneros. Entre sus publicaciones se encuentran Poemas, Cartas, El andamio, Las puertas, Los pobladores, Habitaciones, Poesía completa y Pescar por fin tu corazón inquieto.

Una autora reconocida con el Premio Fray Mocho

Barrandeguy recibió en dos oportunidades el Premio Fray Mocho de Literatura, máximo reconocimiento literario otorgado por el Gobierno de Entre Ríos. Fue distinguida en 1970 por la obra teatral Amor saca amor y nuevamente en 1984 por la novela Crónica de medio siglo.

La escritora falleció el 19 de diciembre de 2006 en Gualeguay, a los 92 años. Su producción constituye un amplio registro de diferentes etapas de la literatura y la cultura entrerriana del siglo XX.

La edición de Las Palabras Quedan del jueves 24 propondrá así volver sobre ese legado mediante las voces de escritores y referentes culturales, en una jornada abierta al público para leer, conversar y redescubrir la obra de Barrandeguy.