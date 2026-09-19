Argentina ganó el bronce en softbol femenino tras vencer a Perú

Argentina ganó el bronce en softbol femenino este sábado tras superar por 4-3 a Perú en el partido por el tercer puesto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro se disputó durante la tarde en el estadio Nafaldo Cargnel, escenario de la competencia en Paraná.

El seleccionado argentino afrontó un encuentro decisivo y consiguió imponerse por la mínima diferencia ante el combinado peruano. El resultado le permitió subir al podio y quedarse con una nueva medalla para la delegación nacional en la competencia suramericana.

La definición mantuvo la expectativa hasta el cierre, ya que Argentina terminó imponiéndose por 4 carreras a 3. Una vez consumado el último out, las jugadoras nacionales pudieron celebrar la obtención de la presea de bronce ante el público presente.

Argentina subió al podio en Paraná

El estadio Nafaldo Cargnel fue sede del encuentro que definió el tercer puesto del torneo femenino. Allí, Argentina logró cerrar su participación con una victoria y aseguró un lugar entre los tres mejores seleccionados de la competencia.

El combinado albiceleste había transitado una exigente competencia en Paraná y llegó a la jornada de este sábado con la posibilidad de conseguir una medalla. Frente a Perú, concretó el objetivo luego de un partido equilibrado que terminó resolviéndose por apenas una carrera.

De esta manera, el softbol femenino argentino cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la medalla de bronce, conseguida en uno de los escenarios emblemáticos de esta disciplina en la capital entrerriana.

El público alentó a la Selección Argentina de sóftbol femenino en la pelea por el bronce

La Selección Argentina de sóftbol femenino disputó este sábado ante Perú el partido por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná. El encuentro comenzó a las 14 y contó con el acompañamiento de familias, chicos y seguidores que alentaron al conjunto nacional desde las tribunas.

El encuentro presentó dificultades para Argentina desde el comienzo, cuando Perú consiguió colocarse 2-0 arriba. Sin embargo, el seleccionado nacional reaccionó con el transcurso del juego y logró recuperarse, una remontada que despertó entusiasmo entre quienes siguieron las alternativas desde las gradas.

Una de las espectadoras, que había llegado desde Buenos Aires especialmente para acompañar al equipo, destacó la reacción argentina. “Los jugadores de jerarquía pudieron aparecer en el momento justo y Argentina pudo remontar un 2-0 muy importante. Estamos esperanzados, hay que elegir creer”, expresó ante Elonce.

Confianza en la reacción argentina

Consultada sobre las sensaciones cuando Perú había conseguido sacar ventaja, la simpatizante remarcó la importancia de mantener la tranquilidad durante todo el encuentro. “Hay que tener cabeza fría y saber resolver. El partido es largo, son siete períodos donde hay que meter todo y siempre hay oportunidades. El sóftbol tiene eso”, afirmó.

La mujer también recordó lo sucedido durante la jornada anterior para explicar por qué mantuvo la confianza pese al comienzo adverso. “Fijate el partido de ayer, que en el séptimo se dio vuelta. Hay que confiar en el proceso, en lo que están haciendo las chicas, que lo están haciendo bien”, sostuvo.

El acompañamiento trascendió a los seguidores habituales de la disciplina. Entre el público también hubo niños y familias que se acercaron para vivir la jornada. Amaro, un pequeño de Paraná, confirmó que estaba alentando a Argentina, mientras otros chicos acompañaban desde la tribuna y expresaban su deseo de que el seleccionado consiguiera el triunfo.

“Las pibas le están poniendo una garra terrible”

Otra familia contó a Elonce que ya había concurrido durante la jornada anterior y decidió regresar este sábado para acompañar nuevamente al seleccionado. “Vinimos ayer y hoy también nos hicimos un ratito para acompañar”, señalaron.

Al analizar el desempeño de Argentina, una de las espectadoras destacó especialmente la entrega mostrada dentro del diamante. “Las pibas le están poniendo una garra terrible. Ayer también jugaron un partidazo. Ojalá hubiésemos podido llegar a la final, pero acá vamos bastante bien”, manifestó.

Sobre la recuperación después de la ventaja inicial conseguida por Perú, agregó: “Creo que en la segunda vuelta lo pudimos levantar un poco. Vemos a las chicas con un poco más de garra que en la primera, así que estamos alentados”.

Destacaron el nivel de la competencia

Otro de los presentes valoró la actuación del seleccionado argentino y la calidad de los partidos disputados en Paraná. “Me parece que hemos levantado el nivel. Ayer también vinimos y lamentablemente no pudimos ganar ni acceder a la final, pero es un sóftbol de muy alto nivel y siempre es lindo compartir esto y que la gente de Paraná pueda venir a verlo”, afirmó.

El espectador también analizó algunas de las principales fortalezas del conjunto peruano. “Perú tiene un buen pitcheo, que es importante, y también son rápidas. Hubo varias jugadas de mucha rapidez con tercera base y fue muy interesante”, explicó.

Finalmente, los presentes remarcaron la importancia de que Paraná pudiera recibir una competencia internacional de estas características. “Quizás no todo Paraná se entera de estos eventos. Es un evento muy importante a nivel continental y sería importante que el paranaense participe. Nosotros, cada vez que hay un evento de sóftbol y más de la Selección, siempre tratamos de estar y acompañar”, concluyeron ante Elonce.