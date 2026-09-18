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Deportes Juegos Suramericanos 2026

Argentina perdió con Venezuela y jugará por el bronce en el softbol femenino

Argentina jugará por el bronce en el softbol femenino de los Juegos Suramericanos 2026 tras caer 7-5 ante Venezuela. El seleccionado enfrentará este sábado, desde las 14, a Perú en el estadio Nafaldo Cargnel.

18 de Septiembre de 2026
Argentina jugará por el bronce en el softbol femenino.
Argentina jugará por el bronce en el softbol femenino.

REDACCIÓN ELONCE

Argentina jugará por el bronce en el softbol femenino de los Juegos Suramericanos 2026 tras caer 7-5 ante Venezuela. El seleccionado enfrentará este sábado, desde las 14, a Perú en el estadio Nafaldo Cargnel.

Argentina jugará por el bronce en el softbol femenino de los Juegos Suramericanos 2026 después de perder este viernes por la noche 7-5 ante Venezuela, en su cuarta presentación de la fase de grupos. El encuentro se disputó en el estadio Nafaldo Cargnel de Paraná, donde este sábado buscará subir al podio.

 

El seleccionado nacional comenzó el encuentro de la mejor manera y llegó a construir una importante diferencia de cinco carreras a cero. Sin embargo, Venezuela reaccionó con el correr de las entradas, logró revertir el resultado y terminó imponiéndose por 7-5.

 

Con este resultado, Argentina completó la fase inicial con un registro equilibrado de dos triunfos y dos derrotas. La campaña le permitirá disputar el encuentro por la medalla de bronce, donde tendrá como rival a Perú.

 

De un gran comienzo a la remontada venezolana

 

Argentina salió decidida a buscar un triunfo que le permitiera cerrar de la mejor manera la primera instancia del certamen. La efectividad ofensiva le permitió tomar rápidamente distancia y colocarse 5-0 en el marcador ante un rival de jerarquía.

 

Venezuela, sin embargo, logró recuperarse y comenzó a descontar la diferencia. Con el avance del partido, el conjunto venezolano consiguió dar vuelta el marcador hasta establecer el 7-5 definitivo, que obligó al seleccionado argentino a enfocarse en la pelea por el tercer puesto.

 

La caída cerró una fase de grupos que había comenzado de manera positiva para el equipo nacional. El pasado miércoles, Argentina consiguió victorias frente a Bolivia y Colombia, resultados que le permitieron iniciar el torneo con dos triunfos consecutivos.

 

Argentina buscará la medalla ante Perú

 

El panorama cambió posteriormente con la derrota por 3-0 frente a Brasil, que complicó las posibilidades del seleccionado de acceder a la definición por la medalla dorada. El posterior traspié frente a Venezuela terminó de definir su posición en esta etapa de la competencia.

 

Pese a las dos derrotas consecutivas, Argentina todavía tendrá la posibilidad de terminar su participación en el podio. El desafío será quedarse con el último partido y sumar una nueva presea para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos 2026.

 

El encuentro por el tercer puesto se disputará este sábado a las 14 frente a Perú. El escenario volverá a ser el estadio Nafaldo Cargnel, que durante la semana recibió la actividad del softbol femenino y contó con una importante presencia de público.

Temas:

Softbol Argentina Juegos Suramericanos
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