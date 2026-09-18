Condenaron al exjefe comunal que amenazó con un cuchillo a su sucesor

Eliseo Esteban Díaz, expresidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, fue condenado a tres años de prisión condicional por amenazar con un cuchillo a su sucesor, Andrés Avelino Infante, durante una discusión ocurrida el pasado 11 de septiembre.

El conflicto se inició cuando Infante le reclamó a Díaz la rendición de cuentas por el combustible utilizado por un camión comunal. El exfuncionario también exigió utilizar el vehículo y recibió como respuesta que debía presentar una solicitud por escrito.

A partir de ese momento, la discusión escaló y derivó en un enfrentamiento que se prolongó durante aproximadamente 20 minutos, entre gritos, insultos, amenazas y empujones.

Sacó un cuchillo durante la discusión

Según reconstruyó el fiscal jefe Gastón Ávila, Díaz extrajo un cuchillo de entre 20 y 25 centímetros y comenzó a amenazar de muerte al actual titular de la Comisión de Fomento.

Durante el episodio, el acusado pronunció frases como “a este lo voy a hacer cagar, para eso vine”, de acuerdo con la acusación presentada durante la audiencia.

Infante también relató que las amenazas habían comenzado desde los primeros momentos de la discusión. “Me dijo: ‘Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’”, aseguró. Además, señaló que el agresor insultó a las mujeres que intentaron calmarlo.

“Literalmente me salvó la vida”

Ante la escalada de violencia, Raquel Fantini, esposa de Infante, se interpuso entre los dos hombres para proteger al funcionario.

“Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, recordó la víctima.

Infante afirmó que la intervención de su esposa resultó determinante para evitar consecuencias más graves. “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”, expresó.

La condena y las restricciones impuestas

La pena fue acordada mediante un juicio abreviado. La audiencia estuvo encabezada por el fiscal Ávila, mientras que la defensa de Díaz quedó a cargo de Laura Plaza y la víctima fue representada por la abogada querellante Lorena Miani.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat homologó el acuerdo y condenó a Díaz por el delito de coacción agravada por el uso de arma. La pena quedó acompañada por pautas de conducta que regirán durante tres años.

El condenado no podrá realizar actos de perturbación contra Infante ni su grupo familiar. También tendrá prohibido comunicarse con ellos, de manera directa o mediante terceros, deberá fijar domicilio y presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada.

“Las prohibiciones de contacto están vinculadas con la prohibición de ejercer violencia”, explicó el magistrado. Debido a que Pilo Lil posee poco más de 200 habitantes, advirtió que ambos podrían encontrarse ocasionalmente. “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”, le indicó a Díaz.

En caso de incumplir las restricciones establecidas, la condena condicional podría transformarse en prisión efectiva.