Secuestraron cocaína, marihuana y más de $1,3 millones tras allanamiento en Nogoyá

Un operativo antinarcomenudeo en Nogoyá terminó con dos personas detenidas. La Policía secuestró cocaína, marihuana, más de $1,3 millones, teléfonos, una balanza digital y una motocicleta durante un allanamiento.
Un operativo antinarcomenudeo en Nogoyá permitió secuestrar cocaína, marihuana y más de $1,3 millones en efectivo durante un allanamiento realizado este jueves. Como resultado del procedimiento, dos personas quedaron detenidas e incomunicadas a disposición de la Justicia.
La medida se desarrolló en un domicilio ubicado sobre calle Moreno. Participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Nogoyá.
Según informó la Policía, los agentes encontraron 14 envoltorios con clorhidrato de cocaína, que totalizaron 15 gramos, y 9,2 gramos de marihuana. Además, incautaron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.
Dinero, una balanza y una moto
Durante la requisa también fueron secuestrados más de $1.300.000, una balanza digital y un motovehículo. Todos los elementos quedaron incorporados a la investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566.
Tras el procedimiento, dos personas fueron detenidas e incomunicadas y quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.
El allanamiento había sido ordenado por el Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo de Oscar E. Rossi, con intervención de la Unidad Fiscal de esa jurisdicción.