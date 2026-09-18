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Policiales Dos personas quedaron detenidas

Secuestraron cocaína, marihuana y más de $1,3 millones tras allanamiento en Nogoyá

Un operativo antinarcomenudeo en Nogoyá terminó con dos personas detenidas. La Policía secuestró cocaína, marihuana, más de $1,3 millones, teléfonos, una balanza digital y una motocicleta durante un allanamiento.

18 de Septiembre de 2026
Operativo por narcomenudeo: cocaína y $1,3 millones.
Operativo por narcomenudeo: cocaína y $1,3 millones. Foto: (PER).

Un operativo antinarcomenudeo en Nogoyá terminó con dos personas detenidas. La Policía secuestró cocaína, marihuana, más de $1,3 millones, teléfonos, una balanza digital y una motocicleta durante un allanamiento.

Un operativo antinarcomenudeo en Nogoyá permitió secuestrar cocaína, marihuana y más de $1,3 millones en efectivo durante un allanamiento realizado este jueves. Como resultado del procedimiento, dos personas quedaron detenidas e incomunicadas a disposición de la Justicia.

 

La medida se desarrolló en un domicilio ubicado sobre calle Moreno. Participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Nogoyá.

 

Según informó la Policía, los agentes encontraron 14 envoltorios con clorhidrato de cocaína, que totalizaron 15 gramos, y 9,2 gramos de marihuana. Además, incautaron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

 

Dinero, una balanza y una moto

 

Durante la requisa también fueron secuestrados más de $1.300.000, una balanza digital y un motovehículo. Todos los elementos quedaron incorporados a la investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566.

 

Tras el procedimiento, dos personas fueron detenidas e incomunicadas y quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

El allanamiento había sido ordenado por el Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo de Oscar E. Rossi, con intervención de la Unidad Fiscal de esa jurisdicción.

Temas:

Nogoyá allanamiento cocaína marihuana
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