Música, acrobacias y alegría: el CAE cerró a pura fiesta la Semana del Estudiante

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela del CAE realizó la muestra de los talleres Recreando y el cierre de la Semana del Estudiante. Más de 250 alumnos presentaron producciones artísticas, deportivas y culturales acompañados por sus familias, destacó la rectora a Elonce.
La Escuela del CAE cerró la Semana del Estudiante con una multitudinaria muestra de los talleres Recreando, durante una jornada nocturna que reunió a más de 250 alumnos, docentes, autoridades y familias en las instalaciones del Instituto de Educación del Club Atlético Estudiantes.
La propuesta incluyó la exposición de las producciones desarrolladas durante el año y presentaciones de canto, baile, acrobacias sobre colchonetas y otras disciplinas. Luego de la muestra, cada curso realizó una coreografía para completar una semana dedicada a los festejos estudiantiles.
La rectora de la institución, Susana Hernández, explicó a Elonce que la actividad incorporó una novedad respecto de las ediciones anteriores. “Nuevamente este año tenemos la muestra de los talleres Recreando, pero, a diferencia de otros años, incluimos el cierre de la Semana del Estudiante”, señaló.
Talleres elegidos por los estudiantes
Los talleres Recreando fueron optativos y permitieron que cada estudiante seleccionara una propuesta según sus intereses. La oferta se renovó periódicamente e integró a alumnos de diferentes años.
“Tratamos de que los chicos tengan todas estas opciones y puedan elegir. Los talleres son optativos, así que en algún momento tienen que tomar la decisión”, explicó Hernández.
La rectora detalló que las actividades tuvieron una modalidad plurianual, lo que favoreció el vínculo entre estudiantes de distintos cursos. “Se relacionan con otros compañeros en función de sus gustos y salen producciones propias de los chicos, que son muy importantes y maravillosas para nosotros”, destacó.
La participación de las familias
La muestra se desarrolló durante la noche para facilitar la presencia de padres y familiares. En años anteriores, el cierre se realizaba al mediodía, un horario que impedía la asistencia de parte de la comunidad educativa.
“Cambiamos el horario porque muchos papás no podían venir y querían ver el trabajo de sus hijos. Saben lo que hacen en sus casas, los acompañan y los llevan a comprar la tela o las pinturas”, relató la rectora.
Hernández valoró la respuesta de las familias, que recorrieron los pasillos, observaron las producciones y acompañaron las presentaciones. “Los chicos trasladan a la casa este espíritu y la respuesta la estamos viendo acá, con toda la familia acompañando”, expresó.
Más de 250 estudiantes y dos orientaciones
La escuela secundaria contó con una matrícula superior a los 250 alumnos y ofreció dos orientaciones: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
La institución también desarrolló viajes vinculados con Educación Física. Entre las experiencias previstas se encontraron campamentos y actividades al aire libre para estudiantes de segundo y cuarto año.
En sexto año, los alumnos pudieron organizar el tradicional viaje a Bariloche, aunque esa actividad quedó bajo la responsabilidad de las familias. Además, la escuela comenzó a analizar una nueva experiencia educativa para el próximo ciclo lectivo.
“Estamos adelantando la posibilidad de realizar un viaje institucional a un lugar de habla inglesa, pero es un proyecto para el año próximo”, anticipó Hernández.
La rectora recordó que ingresó a la institución como docente en 2008 y que asumió la conducción en 2016. Desde entonces, aseguró, tanto la escuela como su comunidad experimentaron un crecimiento sostenido.