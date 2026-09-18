Lucía Clembosky brilló en SUP y ya piensa en el Mundial: “Representa el esfuerzo de todos los días”

Lucía Clembosky regresó de los Juegos Suramericanos con una medalla de plata que tuvo un significado especial en su carrera deportiva. La paranaense se subió al podio en la prueba de SUP sprint y destacó la posibilidad de competir cerca de su familia y amigos. Ahora, sin demasiado tiempo para descansar, ya puso la mirada en su próximo desafío: dentro de tres semanas viajará a Italia para participar de un Mundial.

La entrerriana explicó que detrás de la medalla hubo un proceso mucho más extenso que el minuto que demandó la competencia. “Significa un montón. Para mí representa más que nada el esfuerzo de todos los días que, como decimos los deportistas en general, es lo que no se ve”, expresó.

En ese camino, remarcó ante Elonce el papel de quienes la acompañaron durante su preparación. “Para mí vale mucho el acompañamiento que recibo día a día para lograr esto, porque sola no se logra”, afirmó.

Una medalla diferente por competir en casa

Clembosky ya había participado de competencias internacionales, pero explicó que esta experiencia tuvo un componente emocional particular. “Tiene un valor especial porque fue acá, en casa”, resumió la deportista.

La posibilidad de tener a sus afectos en las tribunas fue una de las imágenes que guardó de los Juegos. “Siempre los campeonatos importantes e internacionales son muy lejos y cuando salís está tu equipo, pero no hay familia ni amigos fuera de tu equipo que puedan estar ahí. Es la primera vez que pudo ser tan cerca”, contó.

En la definición se midió con Juliette Duhaime, quien terminó quedándose con la medalla dorada. Clembosky describió la intensidad de los 200 metros: “Desde que largamos hasta que terminamos siento que no me acuerdo de nada. Es como un minuto de remar al palo, como un animal, y ya está”.

Del primer contacto con una tabla a la Selección

La historia de Clembosky con el stand up paddle comenzó casi de casualidad. Durante su infancia había tenido experiencias deportivas vinculadas al río y, años después, mientras estudiaba en Rosario y regresaba a Paraná durante las vacaciones, buscó una actividad para realizar en el agua.

Fue su madre quien le comentó que existía una escuela en la Playa Municipal. “Ni sabía que existía, pero al mismo tiempo siempre había sido mi sueño surfear. Acá en Paraná no tenés olas y no podés surfear. Quería hacer algo en el agua”, recordó. Su primera clase tuvo además una particularidad: quien se la dio fue Juliette Duhaime, años después su rival en la definición suramericana.

La experiencia terminó convirtiéndose en una pasión. Tras observar una competencia durante unas vacaciones en Brasil y posteriormente participar de una carrera en Campana, decidió continuar. “Me encantó. No me quise bajar más de una tabla. Es un deporte que me apasiona tanto competitivamente como recreativamente”, aseguró.

La preparación para los Juegos Suramericanos

La convocatoria llegó a través de la Federación Argentina y estuvo respaldada por sus resultados nacionales. “Yo en este momento soy campeona argentina de sprint, de la disciplina que vimos ahí, que es 200 metros de velocidad, y campeona argentina de larga distancia”, explicó. Esta última prueba finalmente no formó parte de los Juegos por falta de países inscriptos.

Parte de la preparación la realizó durante una estadía de tres meses en Australia. A pesar de la distancia, mantuvo el plan de entrenamiento pensando específicamente en la competencia. “Mi entrenadora me seguía pasando la rutina de todos los días: correr, gimnasio y remar. Yo lo hacía pensando en esta carrera”, señaló.

La arquitecta también recordó que desde pequeña soñaba con llegar a una competencia olímpica. “Yo de chica hacía vóley y atletismo. En atletismo me preparaba para algún día llegar a un Juego Olímpico o algo así. Soñaba con eso”, contó. La carrera universitaria hizo que aquel objetivo quedara temporalmente relegado hasta que el SUP volvió a conectarla con el deporte competitivo.

El próximo desafío será el Mundial en Italia

Tras la repercusión obtenida por su medalla, Clembosky destacó que la exposición también sirve para darle visibilidad a una disciplina que continúa creciendo. “Hay gente que capaz lo hace, pero ni sabe que hay competencias. Está bueno que se visualice y también que se sepa de dónde uno sale, dónde empezó y dónde entrena”, manifestó.

Su calendario competitivo no se detendrá. “Ahora, en tres semanas, me estoy yendo a Italia con varios argentinos más porque hay un Mundial, así que voy a participar allá”, anticipó. Sin embargo, explicó que los costos para competir internacionalmente corren por cuenta de los propios deportistas: “Sí, lo pago yo”.

En ese contexto, pidió mayor acompañamiento para sostener el desarrollo deportivo. “Las dos medallistas del Sudamericano ahora somos Juliet y yo, las dos de Paraná. Las dos salimos de la misma escuela, de la provincia de Entre Ríos, y estaría buenísimo que también haya algún apoyo para nuestro desarrollo y nuestra carrera deportiva, porque todavía está complicado ese tema”, sostuvo.

El obstáculo económico para competir internacionalmente

Clembosky consideró que las dificultades económicas pueden transformarse en un límite incluso para deportistas con condiciones para competir en el máximo nivel. “Hay mucha gente con talento que se queda en el camino por falta de recursos”, afirmó.

La paranaense ejemplificó las diferencias que encuentran los argentinos cuando participan de torneos internacionales. “Los argentinos vamos a veces de sopetón. Nos pasa en los Mundiales que hemos llegado viendo quién nos presta una tabla porque no podemos llevar las nuestras, porque es caro. Los otros países tienen todo más solucionado”, explicó.

Con la plata suramericana ya entre sus principales logros, Lucía Clembosky continuará ahora su preparación para representar nuevamente al país en Italia. El desafío deportivo llegará acompañado por otro objetivo que la paranaense consideró fundamental: conseguir mayor respaldo para sostener una carrera que ya la llevó desde el río Paraná hasta competencias internacionales.