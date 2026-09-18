River presentó otro avance de las obras del Monumental: cómo quedó y los próximos cambios

River presentó un nuevo avance de las obras del Monumental, donde instaló un sistema de iluminación LED sobre la fachada correspondiente a la tribuna Sívori. La intervención forma parte del ambicioso proyecto de transformación que incluye el techado y una ampliación hasta alcanzar los 101.000 espectadores.

La flamante instalación demandó más de 1.000 metros de tiras LED de alta eficiencia para iluminar una bandera de 157 metros con los colores rojo y blanco, según informó Infobae. La tecnología utilizada es de bajo consumo y recibió un tratamiento para conservar la intensidad del rojo incluso durante las horas de mayor luminosidad.

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El cambio se conoció antes de los próximos partidos que River disputará como local y del regreso de la Selección argentina a Núñez. La intervención se incorporó a las modificaciones visuales del perímetro y transformará especialmente la imagen nocturna del estadio.

Las obras que avanzan en las tribunas

En paralelo, los trabajos continuaron en la tribuna Belgrano, donde ingresó en su etapa final la colocación de los soportes para los vidrios y las placas de aluminio rojas y blancas. Las tareas se concentraron principalmente sobre los sectores próximos a la Centenario.

Otro cambio importante será tecnológico. River desmontó la antigua pantalla gigante de la Sívori y proyectó reemplazarla por dos nuevas pantallas de última generación, de 25 metros de largo por ocho de alto. Una estará en el mismo sector y la restante será instalada en la Centenario cuando avance la quinta bandeja y el techo.

También continuaron los trabajos sobre el césped híbrido, compuesto en un 95% por superficie natural y un 5% sintética. Las lluvias, las bajas temperaturas y el calendario de recitales complicaron su recuperación, por lo que se utilizaron equipos de iluminación artificial para estimular la fotosíntesis junto al sistema de calefacción.

La bandera del Monumental, ahora también iluminada

La estructura para el nuevo techo

Uno de los principales frentes de obra funciona en la intersección de avenida Udaondo y la autopista. Allí se preparan las estructuras que sostendrán la futura cubierta y se trabaja con acero y hormigón para las 100 columnas proyectadas alrededor del estadio.

El proyecto contempla una tribuna de 360 grados y un techo integral, diseñado junto a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), que participó en obras de estadios internacionales como el Allianz Arena, el Maracaná, el Santiago Bernabéu y el Tottenham Hotspur Stadium.

La construcción demandará la excavación de 17.000 metros cúbicos de tierra, además de 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón. Las fundaciones alcanzarán profundidades de entre 16 y 27 metros.

Un Monumental para 101.000 espectadores

La nueva cubierta incorporará una cúpula traslúcida para permitir el ingreso de luz natural y contará con aislamiento acústico. Además, se colocarán nuevas butacas rojas y blancas que formarán una bandera en altura.

La ampliación agregará 16.000 ubicaciones, con lo que el Monumental pasará de su capacidad actual de 85.018 personas a alrededor de 101.000 espectadores. River indicó que esas nuevas localidades no implicarán un costo adicional para los socios.

El proyecto completo tiene un presupuesto estimado de 145 millones de dólares y un plazo de ejecución de 36 meses. Será financiado mediante un crédito internacional de largo plazo y recursos derivados del acuerdo comercial por el naming del estadio.

Según la planificación del club, durante todo el proceso la localía podría verse afectada en un máximo de tres encuentros. De esta manera, River pretende mantener su calendario deportivo mientras avanza una transformación que comenzó en 2020 y que tendrá como resultado un Monumental ampliado, techado y con nueva infraestructura tecnológica.