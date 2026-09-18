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Policiales Departamento Victoria

Un motociclista sufrió una grave fractura tras chocar contra una camioneta

La colisión ocurrió durante las primeras horas de este viernes en la intersección de Ángel Balbi y Larrea, en Victoria. El joven de 24 años fue hospitalizado con una fractura en la pierna izquierda. La Fiscalía ordenó diferentes medidas.

18 de Septiembre de 2026
Motociclista sufrió una grave fractura tras un choque
Motociclista sufrió una grave fractura tras un choque Foto: Policía de Entre Ríos

La colisión ocurrió durante las primeras horas de este viernes en la intersección de Ángel Balbi y Larrea, en Victoria. El joven de 24 años fue hospitalizado con una fractura en la pierna izquierda. La Fiscalía ordenó diferentes medidas.

Un motociclista sufrió una grave fractura tras chocar contra una camioneta durante las primeras horas de este viernes, en la intersección de las calles Ángel Balbi y Larrea, en la localidad de Victoria. El joven, de 24 años, fue trasladado en ambulancia para recibir asistencia médica.

 

El siniestro vial involucró a una motocicleta Honda XR de 150 centímetros cúbicos y una camioneta Volkswagen Saveiro. Por causas que permanecían bajo investigación, ambos vehículos colisionaron al llegar al cruce.

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la motocicleta circulaba por calle Larrea, mientras que la camioneta se desplazaba por Ángel Balbi.

 

El joven sufrió una fractura

 

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico.

 

Los profesionales de la salud determinaron que presentaba una fractura en la pierna izquierda, lesión que fue calificada como grave.

Motociclista sufri&oacute; una grave fractura tras un choque (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Motociclista sufrió una grave fractura tras un choque (foto Policía de Entre Ríos)

El hecho fue comunicado a la Fiscalía en turno, que dispuso diferentes medidas judiciales respecto de los conductores involucrados.

 

La motocicleta quedó retenida debido a que se constataron varias infracciones, según se indicó en el parte policial.

 

Personal de la División Policía Científica trabajó en el lugar y realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

Temas:

siniestro vial Motociclista lesiones graves fractura motocicleta
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