Postales de primavera anticipada: paranaenses disfrutan del sol, los mates y el deporte

Las mañanas más primaverales en Paraná comenzaron a cambiar las postales de los espacios públicos. Con temperaturas agradables y jornadas soleadas, vecinos aprovecharon para caminar, practicar deportes, compartir mates y encontrarse al aire libre, según registró Elonce durante una recorrida por la ciudad.

Una de las zonas que mostró importante movimiento fue la Plaza Mujeres Entrerrianas, donde desde temprano se observaron personas realizando actividad física y grupos que encontraron allí un punto habitual de reunión.

La cercanía de la primavera y las condiciones meteorológicas más templadas favorecieron las actividades al aire libre. Los espacios verdes, además, fueron elegidos por quienes buscaron una pausa de la rutina para sentarse, conversar o simplemente disfrutar del entorno.

Deporte y encuentros bajo el sol

Entre las escenas que encontró Elonce apareció un grupo dedicado al golf croquet, cuyos integrantes se reúnen los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 horas, para practicar esta disciplina.

"Ahora que está el solcito jugamos de 8 a 10 horas. Cuando empiece a picar más, vamos a jugar debajo de los árboles", explicó uno de los participantes. El grupo mantiene la práctica durante el año y adapta el lugar de juego según las temperaturas.

(Elonce)

La recorrida también mostró personas caminando y ejercitándose desde las primeras horas. A medida que quedaron atrás las mañanas más frías, la actividad comenzó a ganar presencia en plazas, parques y otros sectores verdes.

Mate, amigos y aire libre

La Plaza Mujeres Entrerrianas también se consolidó como una alternativa para quienes viven en los barrios cercanos y buscan un espacio para realizar actividades sin trasladarse hacia otros puntos de Paraná.

Durante los fines de semana, la postal suele completarse con grupos de amigos y familias que llegan con sillones y equipos de mate. Las propuestas gastronómicas instaladas en la zona también acompañan el movimiento.

A pocos días del comienzo formal de la primavera, las temperaturas agradables ya modificaron la rutina de muchos paranaenses y devolvieron protagonismo a los espacios verdes como escenarios para hacer ejercicio, compartir y disfrutar de las mañanas al aire libre.