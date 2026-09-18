Primera Feria Primaveral en el barrio 144 Viviendas de Paraná: participarán 32 emprendedores

La primera Feria Primaveral de la Comisión Vecinal Nueva Alianza se realizará este domingo, de 14 a 18 horas, en el playón deportivo Ariel Mendoza de Paraná, donde 32 feriantes ofrecerán sus productos en una jornada impulsada por vecinos para recibir la primavera y acompañar a emprendedores.

La actividad tendrá lugar en el barrio 144 Viviendas, en el sector comprendido entre las calles Tibiletti y Hernandarias. Desde la organización adelantaron a Elonce que el lugar estará señalizado para facilitar la llegada del público y de quienes participarán con sus puestos.

Mariano Dreise, tesorero de la comisión vecinal (Elonce)

"Es la primera que vamos a hacerlo. Esperamos que salga bien y que la gente se acerque", expresó Mariano Dreise, tesorero de la Comisión Vecinal Nueva Alianza. Además, destacó el acompañamiento recibido por parte del municipio y de los propios vecinos para concretar la iniciativa.

Cupo completo con 32 feriantes

La convocatoria despertó interés entre los emprendedores y los organizadores debieron establecer un límite debido a la capacidad disponible. “Cerramos la inscripción y tenemos 32 feriantes anotados. Había muchos más esperando lugar, pero decidimos trabajar esta primera feria con 32 puestos”, explicó Dreise.

Por su parte, Griselda Yedro, secretaria de la comisión vecinal, señaló que la propuesta buscó trascender la atención cotidiana de reclamos y necesidades del sector. "Tratamos de organizar todo lo que podamos, tener beneficios y alegrar a toda la gente del barrio", manifestó.

Los integrantes de la entidad también plantearon la intención de repetir la experiencia y ampliar el número de participantes en futuras ediciones. Consideraron que estos espacios permiten que los emprendedores puedan exhibir sus productos, generar ingresos y darse a conocer entre los vecinos.