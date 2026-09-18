Una garrafa provocó un grave incendio en una vivienda en Gualeguaychú: una mujer fue hospitalizada

Un incendio de importantes proporciones afectó este jueves por la noche una vivienda ubicada sobre calle Santiago Díaz, entre Federación y Los Jilgueros, en el noreste de Gualeguaychú. El fuego obligó a desplegar dos unidades de Bomberos Voluntarios y dejó a una mujer hospitalizada por inhalación de monóxido de carbono.

Según informó la Policía, el propietario de la casa, un hombre de 44 años, explicó que había colocado una garrafa de 10 kilos en la cocina y que, al abrir la válvula, se produjo una llamarada de aproximadamente dos metros de altura.

De acuerdo con ese relato preliminar, el fuego alcanzó una pared de madera y luego se propagó hacia el techo. La vivienda estaba construida íntegramente con ese material, lo que favoreció la rápida extensión de las llamas.

Los ocupantes lograron salir de la vivienda

El propietario y su pareja consiguieron abandonar el inmueble antes de que el incendio avanzara, aunque no pudieron retirar pertenencias del interior.

La mujer debió ser asistida por personal sanitario y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital de Gualeguaychú debido a la inhalación de monóxido de carbono. No se informaron otras personas lesionadas.

Foto: R2820.

Bomberos Voluntarios recibieron el aviso alrededor de las 22:52 y enviaron inicialmente el móvil 35. Ante la magnitud del siniestro, cerca de las 23:26 se incorporó el móvil 29 para reforzar el abastecimiento de agua y las tareas de combate.

El fuego fue controlado antes de la medianoche

Las dotaciones trabajaron sobre la estructura afectada y en un terreno con abundante vegetación. Finalmente, alrededor de las 23:39, lograron extinguir las llamas.

Después del control del incendio, continuaron las tareas de enfriamiento, remoción y revisión del lugar para descartar posibles reinicios del fuego y evaluar las condiciones de la estructura.

Personal de la Comisaría Tercera también intervino en el lugar. La posible vinculación del inicio del fuego con la garrafa surge, por el momento, del testimonio aportado por el propietario, mientras se procura establecer el alcance de los daños materiales provocados en la vivienda de Gualeguaychú.