Pericia detectó 1,57 gramos de alcohol en sangre a acusado de causar cuatro muertes

La pericia detectó 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre en el conductor acusado de causar cuatro muertes en un choque frontal ocurrido el 24 de agosto sobre el Camino de los Lecheros, en Alta Gracia, provincia de Córdoba.

El análisis determinó que Carlos Javier Ríos, de 49 años, conducía alcoholizado la camioneta RAM que impactó contra un Volkswagen Gol ocupado por cuatro integrantes de una misma familia.

Ante el resultado, la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, a cargo de Diego Fernández, agravó la imputación. Ríos pasó a estar acusado de homicidio simple con dolo eventual, con cuatro resultados por las víctimas fatales, en concurso real.

Las cuatro víctimas del choque

En el Volkswagen Gol viajaban Pablo César, de 42 años; Yanina Garrido, de 39; Jésica Garrido, de 34; y Danilo Díaz, de 23. Todos murieron como consecuencia de la violencia del impacto.

La principal hipótesis de la investigación señaló que la camioneta RAM habría invadido el carril por el que circulaba el automóvil. Las circunstancias y responsabilidades deberán establecerse mediante las pruebas incorporadas al expediente.

Inicialmente, Ríos había sido imputado por homicidio culposo calificado por la conducción de un vehículo automotor. El resultado de la alcoholemia modificó su situación procesal y derivó en una acusación más grave.

Pablo César, de 42 años; Jésica Garrido, de 34; Yanina Garrido, de 39; y Danilo Díaz, de 23; víctimas de la tragedia vial en Alta Gracia.-

Qué implica la nueva imputación

La figura de homicidio simple con dolo eventual supone, según la acusación, que una persona se representa la posibilidad de provocar un resultado mortal con su conducta y, pese a ello, continúa actuando.

La calificación deberá ser sostenida por la Fiscalía durante el proceso. Será la Justicia la que determine cómo ocurrió el choque y cuál fue la responsabilidad penal del conductor, quien conserva su estado de inocencia hasta una eventual condena firme.

Ríos se presentó ante la Fiscalía y se abstuvo de declarar. Actualmente es el único detenido en la causa.

Arresto domiciliario y monitoreo electrónico

El imputado cumple la medida de coerción bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica y seguimiento médico permanente.

La modalidad se dispuso después de que profesionales forenses determinaran que, por su estado de salud, no podía permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.

Su evolución médica será evaluada para definir si continúa detenido en su vivienda o puede ser trasladado posteriormente a una cárcel.

Tragedia vial: una víctima estaba por ser papá.-

El viaje que terminó en tragedia

La noche del siniestro, las víctimas habían salido desde Bouwer para asistir a Danilo Díaz, quien sufrió previamente un accidente con su motocicleta en Falda del Carmen.

El joven fue trasladado al Hospital Illia, donde recibió atención médica y posteriormente obtuvo el alta. Luego, cinco familiares se dirigieron a retirar la moto, que había quedado secuestrada en una dependencia policial.

Uno de ellos regresó conduciendo la motocicleta, mientras que Díaz subió al Volkswagen Gol junto con Pablo César, Jésica Garrido y Yanina Garrido.

Para evitar ingresar al área urbana de Alta Gracia, el grupo tomó el Camino de los Lecheros. Allí se produjo el impacto frontal contra la camioneta RAM.

Los cuatro ocupantes del Gol quedaron atrapados dentro del vehículo y murieron antes de recibir asistencia médica. Bomberos, policías, personal sanitario y agentes de Defensa Civil intervinieron en el operativo.