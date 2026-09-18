Tragedia vial en Ruta 12: declararon duelo institucional en facultad de Paraná por muerte de estudiante

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UADER) declaró duelo institucional en la Sede Paraná para este viernes 18 de septiembre, tras el fallecimiento de Milagros Agustina Marioni, estudiante de la Licenciatura en Enfermería.

Como parte de la medida, quedaron suspendidas todas las actividades académicas previstas para la jornada. La decisión también alcanzó a las mesas de examen programadas para este viernes.

Desde la institución informaron que las evaluaciones serán reprogramadas y que las nuevas fechas se comunicarán oportunamente a los estudiantes inscriptos.

El acompañamiento de la comunidad universitaria

El equipo de Gestión de la Facultad agradeció la comprensión de estudiantes, docentes y personal ante una circunstancia que, según expresó, conmovió profundamente a la comunidad educativa.

Las autoridades transmitieron sus condolencias y acompañaron “con mucho respeto” a los familiares y seres queridos de la joven.

El mensaje también estuvo dirigido especialmente a sus compañeras y compañeros de la Licenciatura en Enfermería, carrera que Marioni cursaba en la institución.

Sobre el fatal accidente en la Ruta 12

La estudiante, de 26 años y domiciliada en Hernandarias, murió en el choque frontal ocurrido durante el mediodía del jueves sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.225, cerca de Villa Olivari, en Corrientes.

El siniestro se produjo pasadas las 13 e involucró a un Chevrolet Cruze y una Chevrolet Meriva. Las circunstancias de la colisión permanecían bajo investigación judicial.

En el Cruze viajaban Marioni y Diego Almada, de 45 años y domiciliado en Cerrito. La Meriva era conducida por Rafael Domínguez, de 79 años y residente en Berón de Astrada. Los tres ocupantes murieron en el lugar como consecuencia del impacto.