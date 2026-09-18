Cupos de exportación: Nación actualizó las reglas para siete productos agroindustriales

El Gobierno nacional reorganizó el régimen de cupos de exportación para distintos productos agroindustriales destinados a Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia. La Resolución 175/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este viernes en el Boletín Oficial, unifica criterios que hasta ahora estaban distribuidos en distintas normas y modifica los mecanismos para administrar esos contingentes.

La medida comprende maní, pasta de maní y tabaco con destino a Estados Unidos; duraznos en almíbar hacia México; productos lácteos enviados a Ecuador; y lácteos, carne bovina, golosinas y chocolates exportados a Colombia. En términos generales, no se trata de nuevos mercados ni de volúmenes adicionales, sino de cambios en la forma de asignar y gestionar preferencias comerciales ya acordadas internacionalmente.

Uno de los argumentos utilizados para modificar el régimen es que varios contingentes quedaron parcialmente sin utilizar durante los últimos años. Agricultura mencionó específicamente los correspondientes a maní, pasta de maní y tabaco hacia Estados Unidos, lácteos hacia Ecuador y golosinas y chocolates con Colombia.

Qué productos están incluidos en el nuevo esquema

Entre los cupos de exportación de mayor volumen aparecen los correspondientes al mercado estadounidense. Argentina dispone de contingentes anuales de 43.901 toneladas de maní, 3.650 toneladas de pasta de maní y 10.750 toneladas de tabaco, surgidos de acuerdos comerciales negociados durante la década de 1990.

Para México, el régimen contempla un cupo anual de 10.000 toneladas métricas de duraznos en almíbar enlatados, que acceden a una desgravación arancelaria del 100% dentro de ese volumen. Las nuevas condiciones comenzarán a aplicarse a los ciclos comerciales que se inicien en 2027.

También fueron incorporados los contingentes de productos lácteos con Ecuador, que varían según cada partida: desde 12,5 hasta 43,75 toneladas anuales. Ese esquema había quedado sin una nueva prórroga luego del vencimiento de su régimen anterior a fines de 2022 y ahora vuelve a quedar comprendido dentro de una normativa general.

Cambios para las exportaciones a Colombia

En el caso de Colombia, la resolución regula cupos de exportación para lácteos, golosinas, chocolates y determinados cortes de carne bovina. Entre ellos figuran 146 toneladas anuales para productos como caramelos, chicles, confites y chocolate blanco, y otras 256 toneladas para chocolates y preparaciones con cacao.

La carne vacuna presenta una particularidad: el denominado Cupo I, correspondiente a “Cortes Finos”, quedó completamente liberalizado desde 2024 y ya no funciona como cuota arancelaria. La nueva reglamentación se concentra en el Cupo II, que abarca “Los Demás Cortes”, incluidas distintas posiciones de carne enfriada, congelada y menudencias.

Para los contingentes de carne bovina y lácteos con Colombia, la inscripción se realizará todos los años mediante la plataforma Trámites a Distancia. El período quedará abierto automáticamente desde las 0 del 1° de diciembre hasta las 23.59 del 15 de diciembre para quienes pretendan acceder a una licencia de exportación.

Una nueva modalidad para aprovechar los cupos

Entre las modificaciones centrales aparece la incorporación del criterio “Primero Llegado, Primero Servido” para contingentes que habitualmente no llegan a completarse. La Secretaría de Agricultura sostuvo que este mecanismo busca evitar que queden volúmenes disponibles al finalizar cada período comercial y facilitar su utilización por parte de los exportadores.

Los nuevos parámetros de los cupos de exportación para maní, pasta de maní, duraznos, lácteos, carne, golosinas y chocolates comenzarán a aplicarse principalmente desde los ciclos comerciales de 2027. La excepción será el tabaco destinado a Estados Unidos, cuyo nuevo régimen rige para el ciclo iniciado el 13 de septiembre de 2026.

La Resolución 175/2026 ya se encuentra vigente desde este viernes y también aprueba modelos estandarizados de certificados para las operaciones alcanzadas. El cambio apunta a concentrar en un único marco procedimientos que estaban dispersos y a simplificar la administración de beneficios arancelarios negociados por Argentina, sin limitar las exportaciones generales a esos volúmenes, ya que los contingentes corresponden específicamente a mercadería que accede a condiciones arancelarias preferenciales.