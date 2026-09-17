Boleas destacó alivio fiscal e inversión pública para mejorar la competitividad

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, afirmó que Entre Ríos busca mejorar la competitividad productiva mediante alivio fiscal, previsibilidad e inversión pública, al exponer durante la 22ª Jornada de la Industria organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

El funcionario explicó que la Provincia avanzó con un programa de optimización del gasto para generar margen dentro de las cuentas públicas. Precisó que alrededor del 85% del presupuesto provincial corresponde a gastos rígidos, entre ellos coparticipación, transferencias a municipios, salarios, jubilaciones, pensiones e intereses de la deuda.

En consecuencia, señaló que queda “alrededor de un 15% para atender gastos adicionales en materia de salud, educación y seguridad, y para realizar inversiones en bienes de capital”. Según Boleas, el objetivo de la administración fue generar espacio fiscal para destinarlo principalmente a política tributaria e infraestructura.

Cambios tributarios y alivio para empresas

En materia impositiva, Boleas indicó que la participación de los impuestos directos de padrón dentro de la estructura tributaria provincial pasó del 12% en 2023 al 22% al cierre de 2025. De acuerdo con el ministro, ese reequilibrio permitió reducir la incidencia de otros tributos sobre determinados sectores productivos.

Entre las medidas mencionó la disminución de la carga de Ingresos Brutos para actividades estratégicas, entre ellas la integración avícola y porcina. También destacó que la alícuota del Impuesto de Sellos, que se encontraba en el 3%, fue llevada a rangos de entre 1% y 1,5%, además de establecerse exenciones definitivas.

Boleas se refirió además a los saldos a favor acumulados por empresas en Ingresos Brutos. Explicó que se habilitó “la posibilidad de compensar o transferir esos saldos” y plantear ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) situaciones relacionadas con las alícuotas aplicadas mediante el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb).

Previsibilidad en la obra pública

Otro de los ejes de la exposición fue la infraestructura. El ministro aseguró que la inversión real en obra pública aumentó 30% durante 2025 respecto del ejercicio anterior y vinculó ese crecimiento con la estrategia provincial de orientar recursos hacia obras consideradas necesarias para el desarrollo productivo.

En ese marco, Boleas puso el foco en el cumplimiento de los compromisos con las empresas contratistas. “Cada certificado de obra en la provincia de Entre Ríos se paga en tiempo y forma, que es a los 60 días de haber certificado”, sostuvo.

Para el funcionario, esa regularidad contribuyó a generar condiciones para planificar inversiones. “Eso habla de la previsibilidad que tanto necesitamos los privados como los públicos para poder tomar decisiones”, expresó durante la jornada industrial.

Recursos para infraestructura y competitividad

Boleas también mencionó la participación del gobierno de Rogelio Frigerio en proyectos de infraestructura de alcance regional, entre ellos el proceso de concesión de la Ruta Nacional 14. Según señaló, la Provincia impulsó instrumentos impositivos destinados a facilitar la licitación y adjudicación del corredor.

La exposición estuvo enfocada en las políticas que el Ejecutivo provincial presentó ante el sector industrial como herramientas para reducir costos, ordenar las cuentas públicas y sostener inversiones.

Las afirmaciones sobre sus resultados y alcances fueron realizadas por Boleas durante su participación en el encuentro organizado por la UIER.

“Venimos trabajando en generar espacio fiscal para destinarlo a dos cuestiones: una que tiene que ver con la política tributaria y la otra con la infraestructura”, concluyó el ministro.