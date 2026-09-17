Estudiantes entrerrianos diseñaron soluciones industriales y viajarán a competir a Panamá

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes presentaron ante Elonce proyectos para controlar efluentes y distribuir ayudas impresas en 3D para personas con discapacidad. Las propuestas fueron premiadas y podrán participar de un concurso internacional en Panamá. Buscan apoyo para que viajen los equipos completos.
Estudiantes diseñaron soluciones industriales y viajarán a competir a Panamá después de ser premiados por proyectos destinados a controlar efluentes y distribuir dispositivos impresos en 3D para personas con discapacidad. Las iniciativas fueron presentadas durante la 22ª Jornada de la Industria que se desarrolla este jueves en Centro Provincial de Convenciones en Paraná.
Thiago Meglio, Anabella Rotela y Simón Garay explicaron ante Elonce que participaron de la experiencia impulsada por la Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos (AFIDEER).
La propuesta reunió durante seis meses a alumnos de diferentes universidades y carreras. Los participantes conformaron equipos interdisciplinarios, recibieron capacitaciones y trabajaron sobre problemas concretos planteados por organizaciones y empresas.
Dispositivos impresos en 3D
Meglio y Garay integraron el equipo Litoral 3D, que trabajó sobre un proyecto mediante el cual escuelas imprimen pequeños dispositivos destinados a personas con movilidad reducida.
Los elementos permiten facilitar tareas cotidianas, como abrir botellas o utilizar teléfonos celulares. El principal desafío consistió en diseñar un sistema que conectara a las instituciones educativas, organizara la producción y permitiera distribuir los productos en toda la provincia.
“La solución fue desarrollar un conocimiento aplicado de trazabilidad y una especie de contrato o estatuto que reglamentara y conectara las impresoras con las escuelas”, explicó Meglio.
El aporte de diferentes carreras
El equipo estuvo integrado por cinco estudiantes provenientes de Abogacía, Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Bioingeniería.
Meglio destacó que la diversidad de conocimientos permitió analizar el problema desde distintas perspectivas y encontrar una respuesta integral. “Éramos cinco cabezas que pensaban diferente y así pudimos encontrar la solución”, señaló.
Garay también valoró la experiencia de trabajar con estudiantes a quienes no conocía previamente. Explicó que la primera etapa resultó compleja, pero el intercambio posterior les permitió comprender áreas alejadas de sus respectivas formaciones.
“Uno empieza a tomar conocimientos de otras carreras. Un compañero de Ciencias Económicas me ayudó a comprender ese mundo, y lo mismo sucedió con la ingeniería”, relató.
Un gemelo digital para controlar efluentes
Anabella Rotela participó del equipo OVO4D, que abordó una problemática presentada por una empresa de ovoproductos. Aunque la planta contaba con un sistema para tratar sus efluentes, algunos parámetros superaban los límites establecidos por la normativa.
El grupo propuso crear un gemelo digital: una representación virtual de la planta alimentada mediante sensores. La herramienta permitiría recopilar información sobre el proceso, conocer las características de los líquidos descartados y anticipar posibles desvíos.
“El sistema replica en una computadora todo lo que ocurre en la fábrica y en el tratamiento. Permite digitalizar los datos, darles trazabilidad y predecir situaciones para cumplir con la normativa y evitar contaminación”, detalló Rotela.
Una alternativa accesible para las empresas
La estudiante de Abogacía destacó que la propuesta buscó ofrecer una solución económicamente viable, especialmente frente al costo que implicaría reemplazar equipos o adquirir nueva maquinaria.
“Queríamos ayudar a los productores y ofrecerles una respuesta sin castigarlos. Las soluciones existentes suelen exigir comprar determinadas máquinas, que representan una inversión importante”, explicó.
Rotela también valoró la posibilidad de vincular el Derecho con la bioingeniería, la bioinformática y la ingeniería civil. Según expresó, el intercambio le permitió incorporar su formación jurídica a proyectos tecnológicos y ambientales.
El reconocimiento y el viaje a Panamá
Los tres equipos premiados obtuvieron la posibilidad de ser representados por uno de sus integrantes en un concurso internacional de AFIDE que se realizará en Panamá.
También recibieron acceso a un espacio de trabajo compartido en Mirador TEC, capacitaciones y un proceso de incubación de seis meses para continuar desarrollando sus propuestas.
El equipo OVO4D inició una campaña para reunir fondos y conseguir patrocinadores, con el objetivo de que sus cinco integrantes puedan viajar. “Consideramos fundamental que todos tengamos la posibilidad de darnos a conocer y traer recursos para seguir trabajando en nuestras profesiones”, expresó Rotela.
Qué es AFIDEER
AFIDEER articula la participación de universidades, estudiantes y empresas para buscar soluciones a desafíos productivos, tecnológicos, sociales y ambientales.
Durante seis meses, los jóvenes reciben formación en oratoria, gestión de emprendimientos y herramientas económicas, además de acompañamiento para elaborar sus proyectos.
Los interesados en conocer la iniciativa pueden consultar las redes sociales de AFIDEER. El equipo que desarrolló el sistema para controlar efluentes también difundió su campaña a través de la cuenta de Instagram @ovo4d.panama.