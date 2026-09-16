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Sociedad Indemnización millonaria

De $6 millones a $158 millones: el juicio por despido que dio un giro con la reforma laboral

Por qué una indemnización por despido pasó de $5,8 millones a $158 millones tras la reforma laboral. La diferencia surgió del cálculo realizado por la Sala II de la Cámara Laboral. La Corte de San Juan definirá si mantiene el criterio.

16 de Septiembre de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Archivo).

Por qué una indemnización por despido pasó de $5,8 millones a $158 millones tras la reforma laboral. La diferencia surgió del cálculo realizado por la Sala II de la Cámara Laboral. La Corte de San Juan definirá si mantiene el criterio.

Lo que parecía un largo juicio laboral más, terminó con la escalada de una indemnización por despido de $5,8 millones a más de $158 millones. La diferencia surgió del cálculo realizado por la Sala II de la Cámara Laboral de San Juan al aplicar el nuevo criterio de intereses de la reforma laboral.

 

El caso involucra a Arraigo S.R.L., Fabritex S.A. y Milatex S.A., tres empresas textiles dedicadas a la fabricación de ropa de trabajo. La primera de ellas es sanjuanina y cuenta con conocidas sucursales en Mendoza.

 

Cuándo empezó la historia que terminó con una indemnización

 

La historia empezó hace 12 años, cuando un trabajador que llevaba 22 años de antigüedad fue despedido, en julio de 2014. Desde entonces, el reclamo atravesó distintas instancias judiciales hasta que en 2025 la Cámara Laboral condenó a las empresas a pagar la indemnización. Pero el expediente quedó abierto para definir cómo se actualizaba ese crédito y qué intereses correspondían.

 

Y ahí apareció el cambio que dio vuelta los números. Este año entró en vigencia la reforma laboral y la Cámara aplicó el artículo 55 para calcular los intereses de esta causa, publicó UnoMendoza. Con el criterio anterior, la indemnización rondaba los $5,8 millones.

 

Con la nueva fórmula de actualización, vinculada a la inflación, el monto pasó a $158 millones, una diferencia de más de $152 millones. El abogado de las empresas recurrió la decisión y ahora será la Corte de Justicia de San Juan la que deberá revisar el fallo.

Temas:

Indemnización Juicio reforma laboral
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