Calor y tormentas en Entre Ríos marcarán el final del invierno y la llegada de la primavera

El calor y las tormentas en Entre Ríos marcarán los últimos días del invierno, luego del ingreso de aire frío que provocó un fuerte descenso de las temperaturas en buena parte del centro y norte de Argentina. Desde este jueves comenzará una rápida recuperación térmica que se intensificará durante el fin de semana, antes de un nuevo cambio de condiciones.

El frío que se instaló durante las últimas horas será de corta duración. El desplazamiento de un sistema de alta presión hacia el noreste favorecerá el regreso del viento del norte y noreste, que comenzará a transportar aire más templado y húmedo hacia la región central del país.

Este proceso hará que las temperaturas aumenten progresivamente entre jueves y domingo. En buena parte del centro argentino las máximas volverán a ubicarse por encima de los 20 grados y, hacia el cierre del fin de semana, algunos sectores podrían acercarse o superar los 30 °C.

El viento norte impulsará una rápida suba de las temperaturas

La recuperación térmica comenzará a sentirse desde este jueves. El viento del nor-noreste se afianzará sobre el centro y norte de Argentina y dejará atrás rápidamente las bajas temperaturas registradas tras el último ingreso de aire frío.

Para Entre Ríos, este escenario implicará tardes progresivamente más templadas y cálidas. El ascenso será especialmente evidente durante el fin de semana, cuando el flujo persistente del norte también favorecerá un incremento de la humedad.

El viernes todavía se mantendrán condiciones relativamente estables sobre gran parte de la región central, aunque con mayor presencia de nubosidad. Mientras tanto, las lluvias y tormentas comenzarán a desarrollarse sobre el extremo norte argentino, principalmente en Formosa y sectores de Misiones, Chaco y Corrientes.

Un sábado cálido antes de un cambio marcado

El sábado se presentará como una jornada de transición en el centro del país. Las temperaturas continuarán en ascenso y se prevén condiciones mayormente estables en buena parte de la región, mientras las tormentas más importantes seguirán concentradas sobre provincias del norte.

La combinación del viento norte y el ingreso de aire más cálido permitirá alcanzar valores elevados para septiembre. En distintos puntos del centro y norte argentino se esperan registros superiores a los 25 °C, mientras que en las provincias del extremo norte las máximas podrían superar ampliamente los 30 °C.

En Entre Ríos, el incremento térmico será la antesala de una modificación más importante prevista para el domingo. Ese día comenzará a avanzar desde la Patagonia un frente frío que encontrará una masa de aire cálido y húmedo instalada sobre el centro del territorio nacional.

Tormentas antes de la llegada de la primavera

Durante el domingo, las lluvias y tormentas comenzarán en el oeste y sudoeste de la región central y avanzarán progresivamente hacia el este. Inicialmente afectarán sectores de Mendoza, San Luis, La Pampa y sudoeste bonaerense, para luego extenderse hacia Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral.

De mantenerse esta evolución, Entre Ríos podría quedar alcanzada por el cambio de condiciones durante el avance del sistema frontal, especialmente en sectores del sur provincial. El fenómeno estará acompañado por una rotación del viento y un descenso de las temperaturas luego de las marcas elevadas previstas durante las horas anteriores.

Antes del ingreso del frente, las temperaturas podrían alcanzar entre 25 y 33 °C en amplias zonas del centro argentino. El contraste será importante, ya que el avance de aire más frío provocará una disminución térmica rápida hacia el final del domingo y el comienzo de la nueva semana.

Cómo comenzará la primavera

La primavera comenzará oficialmente el lunes 21 de septiembre con condiciones muy diferentes a las que dominarán durante el fin de semana. Detrás del frente frío se prevé un marcado fortalecimiento del viento sur y un nuevo descenso de las temperaturas en amplios sectores del centro y norte argentino.

De esta manera, el invierno tendrá una despedida caracterizada por fuertes contrastes: después de las heladas y el frío intenso, llegará una rápida recuperación térmica, seguida por calor, aumento de humedad, tormentas y un nuevo descenso de las marcas.

Para Entre Ríos, la evolución de este sistema será clave durante el fin de semana. El aumento de temperatura será progresivo hasta el domingo, cuando el avance del frente frío podría generar lluvias y tormentas antes de que la primavera comience con aire más fresco y viento del sector sur.