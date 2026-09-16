Renault y otras automotrices reclaman protección para la producción nacional ante posible apertura comercial con Brasil

La industria automotriz volvió a encender el debate sobre el futuro del sector en Argentina.

La industria automotriz reclamó mantener algún mecanismo de protección para la producción nacional frente a la apertura comercial y el avance de los vehículos importados. El planteo fue realizado por Fabrice Cambolive, director ejecutivo global de Renault, durante la presentación internacional de Niagara, la pickup que será fabricada en Córdoba.

Las declaraciones reflejaron la preocupación de las terminales agrupadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) por el futuro del acuerdo automotor entre Argentina y Brasil. El régimen vigente estableció que el libre comercio bilateral para el sector comenzará en 2029.

Los fabricantes advirtieron que la eliminación de los mecanismos de protección podría favorecer la concentración de la producción en Brasil, debido a la mayor escala de sus plantas. Según señalaron desde el sector, ese escenario podría derivar en cierres de fábricas, revisión de proyectos y relocalización de inversiones, publicó iProfesional.

Cómo funciona el sistema Flex

El intercambio automotor entre ambos países está regulado actualmente mediante el coeficiente Flex. El mecanismo determina cuánto puede importar cada nación sin pagar aranceles en función del valor de sus exportaciones.

El coeficiente vigente es de 2,5, por lo que las terminales pueden importar desde Brasil hasta 2,5 dólares por cada dólar exportado sin afrontar tributos aduaneros. Las operaciones que superan ese límite quedan alcanzadas por un arancel del 35%.

Ese mismo porcentaje se aplica a los vehículos procedentes de países ajenos al Mercosur. La última modificación relevante del sistema ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se estableció un proceso gradual de apertura destinado a alcanzar el libre comercio bilateral en 2029.

Las automotrices buscan extender el régimen

Las terminales nucleadas en ADEFA pretenden reabrir la negociación con Brasil, postergar el libre comercio y extender el sistema Flex durante al menos cinco años. Algunas compañías también consideran que el coeficiente actual resulta demasiado amplio y proponen establecer una relación más restrictiva.

Desde la industria sostuvieron que las empresas necesitan conocer anticipadamente las reglas que regirán después de 2029 para confirmar proyectos industriales y evaluar nuevas inversiones. Cambolive expresó públicamente una inquietud que, según fuentes empresariales, las terminales venían transmitiendo de manera reservada al Gobierno.

Un directivo del sector, según iProfesional, advirtió que el libre comercio pleno tendría consecuencias negativas para varias fábricas instaladas en Argentina. En ese sentido, afirmó que la continuidad de las inversiones dependerá de conservar un nivel mínimo de protección para la producción local.

Las tres posiciones en debate

Las automotrices propusieron extender y restringir el sistema Flex. Brasil, por su parte, busca respetar el cronograma vigente, avanzar hacia el libre comercio bilateral en 2029 y conservar el arancel externo común del 35% para los vehículos procedentes de otros mercados, informó iProfesional.

El Gobierno argentino aceptaría liberar el intercambio con Brasil, pero impulsaría una reducción del arancel extrazona del 35% al 20%. El objetivo sería incrementar la competencia, ampliar la oferta y reducir los precios de los vehículos en el mercado nacional.

Parte de esa estrategia comenzó a aplicarse mediante el régimen que permitió importar hasta 50.000 vehículos híbridos y eléctricos por año sin abonar el arancel extrazona. La medida facilitó el ingreso de nuevas marcas, especialmente chinas, que empezaron a competir con los modelos provenientes de Brasil.

Las tres posiciones continúan alejadas y sin una mesa de negociación activa. Las diferencias políticas entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, junto con los próximos procesos electorales de ambos países, dificultan un acuerdo sobre el régimen que comenzará en 2029.