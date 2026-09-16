Lanzaron "Navidad Compartida 2026": cada caja adquirida equivale a 50 platos de comida

El Banco de Alimentos Paraná lanzó la campaña "Navidad Compartida 2026", una iniciativa que propone transformar los tradicionales regalos de fin de año en una acción solidaria. Por cada caja navideña adquirida, la entidad podrá aportar el equivalente a 50 platos de comida a organizaciones sociales.

La propuesta se desarrolla por cuarto año consecutivo y está dirigida tanto a empresas que busquen realizar regalos corporativos como a particulares. No existe una cantidad mínima para participar: se puede adquirir desde una unidad hasta el número de cajas que cada interesado necesite.

Melisa Torcivia, encargada de Comunicación del Banco de Alimentos (Elonce)

"Buscamos que quienes hagan un presente puedan vincularse con un regalo que tenga un propósito y sepan que significa platos de comida que llegan a quienes más los necesitan", explicó a Elonce Melisa Torcivia, encargada de Comunicación del Banco de Alimentos.

Dos opciones de cajas navideñas

Para esta edición se prepararon dos alternativas. Una es la denominada opción clásica, que incluye 11 productos de Lheritier y tiene un precio promocional de $25.000, frente a los $30.200 de lista. Mientras que la segunda incorpora productos de Bonafide, que se sumó este año como nuevo donante, reúne 15 productos y cuesta $44.000, en lugar de los $53.200 habituales. Además, las cajas tendrán como particularidad un diseño realizado por el reconocido artista Milo Lockett, con el objetivo de incorporar el arte a la propuesta solidaria.

(BAP)

Los recursos obtenidos permitirán colaborar con las más de 260 organizaciones sociales vinculadas al Banco de Alimentos en Paraná. La institución también llega con su trabajo a otros puntos de Entre Ríos, entre ellos Gualeguaychú y Concordia.

Desde el Banco de Alimentos destacaron también el alcance conseguido en la edición anterior. Durante 2025, Navidad Compartida permitió generar el equivalente a 143.550 platos de comida, a partir del acompañamiento de empresas e instituciones entrerrianas. Para este año, la entidad busca ampliar nuevamente la participación y sostener la asistencia a las organizaciones sociales con las que trabaja.

Cómo participar de "Navidad Compartida"

La campaña contempla una preventa con precio promocional hasta el 10 de octubre. Posteriormente, las cajas podrán continuar adquiriéndose durante noviembre, aunque ya sin el beneficio previsto para el lanzamiento. Además, las empresas que participen recibirán un Recibo C en concepto de donación, que podrá utilizarse para deducir hasta un 5% de la ganancia neta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85, inciso C, de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Los interesados pueden realizar pedidos y obtener más información mediante las redes sociales oficiales de Banco de Alimentos Paraná, su página web, el correo info@bap.org.ar o el teléfono 3435020299.