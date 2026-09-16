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Paraná Tras reparar una avería en la red de agua

Se rehabilitó la circulación vehicular en calle España tras reparar un hundimiento

Se rehabilitó la circulación vehicular en calle España luego de los trabajos realizados por personal municipal entre Pellegrini y San Martín. Detectaron una fuga subterránea en un conducto de agua y repararon la avería.

16 de Septiembre de 2026
Calle España: rehabilitaron el tránsito tras reparar un hundimiento.
Calle España: rehabilitaron el tránsito tras reparar un hundimiento. Foto: (GSV).

Se rehabilitó la circulación vehicular en calle España luego de los trabajos realizados por personal municipal entre Pellegrini y San Martín. Detectaron una fuga subterránea en un conducto de agua y repararon la avería.

La circulación vehicular en calle España quedó rehabilitada este miércoles luego de que personal municipal reparara la avería que había provocado un hundimiento en la calzada asfáltica, en el tramo comprendido entre Pellegrini y San Martín.

 

Desde las primeras horas de la mañana, las cuadrillas realizaron excavaciones para descubrir las redes de infraestructura sanitaria y determinar el origen del inconveniente.

Durante las tareas, detectaron una avería en un conducto distribuidor de agua de 75 milímetros de hierro fundido. Según se informó, la fuga se canalizaba de manera subterránea y no había emergido sobre la vía pública.

 

Reparación y normalización del tránsito

 

Una vez localizado el inconveniente, los operarios repararon el conducto afectado. Las tareas demandaron aproximadamente una hora y media.

 

Finalizada la intervención y solucionado el desperfecto, quedó nuevamente habilitado el sector y el tránsito se normalizó en calle España.

Temas:

España Personal municipal
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