Revelan que en lo que va del año se perdieron 100 puestos laborales en el sector maderero en Paraná

Cerró Aberturas Valentinuz y 34 trabajadores quedaron sin empleo después de casi cinco décadas de actividad industrial en Paraná. La empresa vendió las instalaciones que poseía en el Parque Industrial y destinó los fondos a cancelar salarios atrasados y pagar las indemnizaciones acordadas con sus exempleados.

La planta había paralizado su producción el 13 de mayo y desde entonces no retomó la actividad. Silvio Chiarella, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (SOIM) de Paraná, confirmó a Elonce que el cierre puso fin a las negociaciones iniciadas meses atrás.

“Hoy tenemos que decir que cerramos una etapa con la empresa. No es un cierre que nos haya gustado porque no era lo que pretendíamos, pero fue lo que se consiguió”, expresó el dirigente gremial.

Vendieron la planta para pagar indemnizaciones

Según explicó Chiarella, la empresa vendió el predio industrial y utilizó el dinero obtenido para negociar individualmente las indemnizaciones. La mayoría de los acuerdos ya había sido cancelada, aunque todavía podía quedar algún caso sin resolver.

“La empresa, por lo que tengo entendido, vendió las instalaciones que tenía en el Parque Industrial y con esa plata fue arreglando, uno por uno, las indemnizaciones de los trabajadores”, señaló.

Las negociaciones estuvieron a cargo del abogado Fausto Gripaldi y de los representantes legales de los empleados. Debido a que cada acuerdo se realizó de manera individual, el sindicato no informó un porcentaje general sobre las indemnizaciones abonadas.

La empresa también mantenía salarios adeudados desde febrero en algunos casos. De acuerdo con el dirigente, los trabajadores habían continuado cumpliendo sus tareas pese a la falta de pago y a la creciente incertidumbre sobre el futuro de la fábrica.

Ya se perdieron 100 puestos laborales en el sector maderero en Paraná

Una firma que llegó a tener 110 empleados

Aberturas Valentinuz había iniciado sus actividades en 1977 y se especializó en la fabricación de puertas, ventanas y otros productos del rubro. Durante su etapa de mayor crecimiento llegó a contar con 110 trabajadores.

Con el paso de los años, la planta redujo progresivamente su personal. Al momento de la paralización quedaban 34 empleados, quienes finalmente perdieron sus fuentes laborales tras confirmarse el cierre definitivo.

“Lo más triste es que hay gente que trabajó desde el inicio, prácticamente desde los años 80. Trabajó toda la vida en la fábrica y le quedaban muy pocos años para poder jubilarse”, afirmó Chiarella.

El cierre afectó especialmente a personas con varias décadas de antigüedad. Algunos trabajadores habían ingresado durante los primeros años de funcionamiento y se encontraban próximos a alcanzar la edad jubilatoria.

Cerró Aberturas Valentinuz y 34 personas quedaron sin empleo (archivo Elonce)

La dificultad para volver al mercado laboral

En ese sentido, el representante gremial manifestó su preocupación por los exempleados mayores de 60 años. Si bien recibieron sus indemnizaciones, advirtió que tendrán serias dificultades para encontrar un nuevo trabajo en el sector.

Chiarella agregó que para esos trabajadores “será prácticamente imposible reinsertarse en el ambiente laboral por la edad que tienen”. La situación se agravó por la caída de la actividad maderera y la reducción de personal en otras empresas.

Además de los acuerdos económicos, todavía debía completarse la entrega de las certificaciones laborales correspondientes. Esos documentos permitirán a cada exempleado acreditar formalmente los períodos trabajados y los aportes registrados.

Meses sin diálogo con los propietarios

El dirigente contó que el sindicato perdió contacto directo con los propietarios después de la paralización de mayo. Desde entonces, las comunicaciones y los acuerdos se canalizaron mediante los abogados de las partes.

“Desde el 13 de mayo, que fue la última vez que tuvimos contacto, nunca más nos atendieron el teléfono”, aseguró Chiarella. También sostuvo que los trabajadores habían manifestado su voluntad de mantener la producción y buscar alternativas para sostener la empresa.

En junio, el gremio había realizado una protesta frente a la planta para reclamar respuestas por los despidos, los salarios atrasados y las indemnizaciones. En aquel momento, 17 empleados habían sido despedidos, 13 estaban con licencia sin goce de sueldo y solo quedaba personal para guardias mínimas, según había informado Elonce.

Para el titular del SOIM, la empresa todavía podía haber explorado una salida productiva. Sin embargo, afirmó que los propietarios resolvieron avanzar con la venta de las instalaciones y el cierre. “El acompañamiento de los trabajadores, que estaban desde el primer día, siempre tuvieron la buena predisposición de cumplir con el trabajo, pese a que venían sin cobrar los salarios desde el mes de febrero, porque seguían trabajando”, mencionó.

Parque Industrial de Paraná (archivo / ilustrativa)

El sindicato advirtió por la crisis del sector

Chiarella indicó que el escenario de Aberturas Valentinuz se enmarcó en una fuerte retracción de la industria maderera. El sindicato representa a trabajadores de la costa del Paraná y parte del centro provincial, donde mantiene contacto permanente con distintas empresas. “La situación es muy agobiante. Prácticamente las empresas están día a día viendo cómo pueden sobrellevarla. La actividad cayó en forma estrepitosa”, describió.

Según los datos aportados por el gremio, alrededor de 100 trabajadores del sector perdieron su empleo durante 2026 dentro de su área de representación. "La situación es muy preocupante y estamos esperando que desde el gobierno nacional haya alguna medida como para acompañar lo que son las pymes que hoy, lamentablemente, están pasando una situación desastrosa", cerró.