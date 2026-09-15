Presupuesto 2027: proyectan 4% de crecimiento, inflación del 18% y dólar a $1.847

El Presupuesto 2027 contempla una expansión del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un dólar mayorista de $1.847,60 para diciembre. El Gobierno también proyectó mantener el superávit fiscal y anticipó un crecimiento de la inversión del 9,2%.
El Presupuesto 2027 proyectó un crecimiento de la economía argentina del 4%, una inflación del 18% interanual y un dólar mayorista de $1.847,60 para diciembre del próximo año. Los principales lineamientos fueron dados a conocer este martes por el Gobierno nacional, que además planteó como uno de sus objetivos centrales mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
Las estimaciones elaboradas por el Ministerio de Economía contemplaron una desaceleración de la inflación respecto de 2026 y una suba del tipo de cambio inferior al avance esperado de los precios. Para fines de este año, el Ejecutivo estimó un dólar mayorista de $1.600, por lo que la pauta para diciembre de 2027 implicaría un incremento cercano al 15%.
En materia de actividad económica, el equipo que conduce Luis Caputo calculó que el Producto Bruto Interno avanzará 4% durante 2027, después del crecimiento del 3% que actualmente estima para el cierre de 2026. La nueva previsión para este año quedó por debajo del 5% que había sido contemplado originalmente en el Presupuesto 2026.
Inflación, dólar y las diferencias con las estimaciones privadas
Uno de los principales supuestos del Presupuesto 2027 fue la continuidad del proceso de desaceleración de los precios. El Gobierno estimó una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027, mientras que la variación promedio anual se ubicaría en torno al 21,1%. Además, contempló una mejora promedio de los salarios del 25,4%.
Las previsiones oficiales mostraron algunas diferencias respecto del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Los analistas relevados proyectaron una inflación interanual del 20,5% para diciembre de 2027 y calcularon que el dólar mayorista podría alcanzar los $2.015,70 para ese mismo mes. Para la actividad económica, estimaron una expansión del PBI del 2,9%, frente al 4% incluido en el proyecto oficial.
Desde el oficialismo aclararon, respecto del dólar de $1.847,60 previsto para diciembre, que la cifra incluida en el proyecto no debía interpretarse como una predicción puntual sobre la cotización futura, sino como uno de los supuestos utilizados para elaborar las cuentas públicas. El promedio anual del tipo de cambio contemplado para 2027 se ubicó en $1.728.
El Gobierno volvió a plantear como objetivo el superávit fiscal
Otro de los ejes del proyecto fue la continuidad del resultado fiscal positivo. El borrador estimó que 2027 finalizará con un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI, antes del pago de intereses de deuda, y un resultado financiero positivo cercano al 0,2% del producto.
Caputo destacó este punto durante una exposición realizada este martes y sostuvo que el Gobierno proyectó completar cuatro ejercicios consecutivos con resultado financiero positivo. “Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, un gobierno en Argentina” alcanzará cuatro años consecutivos con superávit financiero, afirmó el ministro.
En ese marco, la estrategia financiera prevista para el próximo ejercicio buscará extender los plazos de vencimiento, diversificar las fuentes de financiamiento y reducir los costos vinculados con la refinanciación de la deuda pública. El equilibrio fiscal continuará así como uno de los supuestos centrales sobre los que se estructurará la ejecución presupuestaria.
Consumo e inversión: qué espera el Ejecutivo para 2027
El escenario oficial también anticipó una recuperación de distintos componentes de la actividad económica. El consumo privado aumentaría 3,4% durante 2027, mientras que el consumo público tendría un incremento del 0,6%, luego de la contracción prevista para este año.
La inversión aparece entre las variables con mayor crecimiento esperado. El proyecto calculó una expansión del 9,2% durante el próximo ejercicio, después de la caída estimada para 2026. De concretarse, ese comportamiento representaría uno de los principales aportes al crecimiento del PBI proyectado por el Gobierno.
La previsión oficial se conoció después de un período de retroceso de la inversión y en un contexto en el que sectores como la industria, la construcción y el comercio mostraron desempeños dispares. El comportamiento de esas actividades será uno de los factores que determinarán si finalmente se alcanza la expansión económica prevista para 2027.
Exportaciones por más de US$133.000 millones
En materia de comercio exterior, el Gobierno proyectó exportaciones de bienes y servicios por aproximadamente US$133.984 millones durante 2027. Las importaciones, por su parte, alcanzarían los US$118.424 millones, de acuerdo con los supuestos incluidos en el Presupuesto.
De concretarse esos números, la balanza comercial de bienes y servicios finalizaría el próximo año con un superávit cercano a los US$15.560 millones. El saldo sería inferior al proyectado para 2026, aunque mantendría al intercambio externo en terreno positivo.
El crecimiento esperado de las importaciones estaría vinculado, entre otros factores, a la recuperación de la actividad y de la inversión. Al mismo tiempo, el Ejecutivo previó que las exportaciones continúen aumentando y alcancen un nivel récord en términos nominales.
Los desvíos que dejaron las proyecciones para 2026
La presentación del nuevo escenario macroeconómico se produjo después de que varias de las pautas incluidas originalmente para 2026 fueran corregidas. El Presupuesto de este año había contemplado una inflación del 10,1%, mientras que el Gobierno ahora proyecta que finalizará alrededor del 29%.
Los últimos datos oficiales disponibles mostraron que el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 21,3% entre enero y agosto, después de registrar una suba mensual del 1,7% en agosto. En paralelo, la previsión de crecimiento económico para 2026 también fue reducida desde el 5% presupuestado originalmente hasta el 3%.
Las diferencias entre las previsiones iniciales y la evolución de la economía forman parte del escenario sobre el que comenzará el debate legislativo. El Congreso deberá analizar ahora tanto los supuestos macroeconómicos como la distribución de ingresos y gastos prevista para el próximo ejercicio.
El Presupuesto comenzará su recorrido en el Congreso
Con estas variables, el Gobierno planteó para 2027 un escenario de mayor crecimiento económico, continuidad de la desaceleración inflacionaria, recuperación de la inversión y mantenimiento del superávit fiscal. Las proyecciones constituirán la base sobre la que se calcularán los recursos y las partidas del Estado nacional.
El proyecto comenzará su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde las distintas fuerzas políticas podrán discutir las estimaciones macroeconómicas y la distribución del gasto, publicó Clarín. El debate presupuestario tendrá además como telón de fondo las diferencias entre las previsiones oficiales y las estimaciones del sector privado.
Así, el Presupuesto 2027 quedó sustentado en tres variables centrales: crecimiento del PBI del 4%, inflación interanual del 18% y un dólar mayorista de $1.847,60 para diciembre. A ellas se sumaron una expansión prevista de la inversión del 9,2% y la continuidad del resultado fiscal positivo como principales pilares del escenario económico trazado por el Ejecutivo.