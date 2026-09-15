El Litoral volverá a tener lluvias el fin de semana: qué ocurrirá en Entre Ríos

El tiempo en Entre Ríos comenzará a mostrar un cambio marcado durante los próximos días, luego del ingreso de aire frío de origen polar que provocó un escenario prácticamente invernal en buena parte del centro del país. Según el pronóstico difundido por Meteored, las temperaturas iniciarán una recuperación gradual, mientras que las lluvias se mantendrán alejadas de gran parte de la región central.

La circulación atmosférica empezará a modificarse desde este miércoles, con el ingreso de aire proveniente de regiones más cálidas del norte. Esta situación favorecerá un incremento sostenido de las temperaturas durante lo que resta de la semana, aunque los valores se mantendrán dentro de parámetros normales para esta época del año en buena parte del centro argentino.

En el norte, oeste y sectores del norte patagónico, en cambio, el calentamiento será más pronunciado y las máximas podrán ubicarse inicialmente cerca de los 27 grados. Con el avance de los días, algunas regiones del territorio nacional podrían alcanzar registros cercanos a los 32 °C.

Qué pasará con las lluvias en Entre Ríos

Uno de los principales datos del pronóstico para Entre Ríos está relacionado con las precipitaciones. De acuerdo con Meteored, durante el resto de la semana laboral la probabilidad de lluvias tenderá prácticamente a cero en gran parte del territorio continental argentino.

El panorama incluirá al Litoral, donde podrán presentarse momentos de cielo variable, pero sin acumulados significativos. Las estimaciones indican registros inferiores a 0,1 milímetros durante este período, por lo que no se esperan precipitaciones relevantes en Entre Ríos hasta, al menos, el viernes.

La situación representa una pausa después de las precipitaciones registradas durante las últimas semanas. Para las actividades productivas, el período de estabilidad puede favorecer las tareas agrícolas que habían sido interrumpidas por las lluvias. Sin embargo, Meteored señaló que el aumento de las temperaturas también incrementará la evapotranspiración y acelerará la pérdida de humedad en las capas superficiales del suelo.

Las lluvias se concentrarán en el norte del país

El escenario comenzará a modificarse desde la tarde del viernes, aunque las precipitaciones más importantes se concentrarán principalmente sobre el Noroeste y el Nordeste argentino. Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y Misiones aparecen entre las zonas con mayores probabilidades de recibir lluvias.

Para el viernes se proyectaron acumulados de entre 10 y 30 milímetros en algunos sectores, mientras que durante el sábado podrían registrarse entre 30 y 60 milímetros sobre el este de Corrientes y Misiones. Incluso, de manera localizada, esas cifras podrían ser superadas.

De esta manera, Entre Ríos quedaría al margen de los acumulados más importantes previstos para el fin de semana, ya que la mayor actividad se organizaría más al norte del Litoral. Se confirmó que el domingo persistiría cierta inestabilidad sobre el NOA, antes de un nuevo período de estabilidad previsto para comienzos de la próxima semana.

Cuándo podrían volver las lluvias más frecuentes

El pronóstico marca así un contraste entre el aumento de las temperaturas y la falta de precipitaciones significativas en la región central. Mientras las lluvias del fin de semana podrían resultar favorables para sectores del norte argentino con déficit de humedad, otras zonas deberán continuar esperando aportes más importantes.

Según el análisis climatológico citado por Meteored, el déficit podría mantenerse durante los próximos meses en parte de la región central. El cambio hacia condiciones con mayores excesos de humedad estaría asociado al desarrollo de El Niño, con señales de un escenario más lluvioso hacia noviembre.

En Entre Ríos, por lo tanto, los próximos días estarán caracterizados principalmente por el progresivo ascenso térmico y la ausencia de lluvias importantes. El foco de las precipitaciones se desplazará hacia el norte del país durante el fin de semana, mientras la provincia atravesará un período de mayor estabilidad después de las jornadas frías.