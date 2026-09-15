Un candidato paraguayo prometió 24 horas de moteles gratis si gana por más de 10.000 votos

Un candidato prometió 24 horas de moteles gratis si gana las elecciones municipales por una diferencia superior a los 10.000 votos. La particular propuesta fue realizada por Horacio Fernández, dirigente del Partido Colorado que busca continuar al frente de la Intendencia de Itauguá, Paraguay.

Fernández presentó la iniciativa durante un acto de cierre de campaña al que asistieron más de 5.000 personas. Los comicios municipales están previstos para el 4 de octubre.

"Ya está hablado con mi mamá y con mi papá", comenzó diciendo.

“Vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles para que el pueblo itagueño vaya a festejar como corresponde”, anunció el candidato. Posteriormente, reconoció que la idea surgió durante la “efervescencia del momento” y aclaró que no forma parte de su programa de gobierno. La propuesta fue confirmada por medios paraguayos como HOY.

Cómo funcionaría la promoción

La promesa incluye todas las habitaciones disponibles en los cuatro establecimientos pertenecientes a la familia Fernández. El dirigente sostuvo que no habrá diferencias entre las opciones económicas y aquellas de mayor categoría.

La insólita propuesta de un candidato a intendente en Paraguay: 24 horas de motel gratis si gana por más de 10 mil votos. pic.twitter.com/dfoOnGB82V — BLENDER (@estoesblender) September 15, 2026

Los precios habituales comienzan en aproximadamente 10 dólares y pueden llegar hasta los 100 o 150 dólares en las habitaciones con servicios especiales, como piscina climatizada y techo corredizo.

La promoción comenzaría durante la misma noche de las elecciones y se extendería por 24 horas. Sin embargo, Fernández señaló que podría prolongarse hasta el lunes siguiente, dependiendo de la capacidad de los establecimientos.

El antecedente de las elecciones de 2021

La propuesta tiene un antecedente. Después de ganar los comicios municipales de 2021, Fernández habilitó gratuitamente los moteles familiares durante unas 10 horas.

En aquella oportunidad, alrededor de 240 parejas habrían utilizado las instalaciones. La contraseña que debían pronunciar para acceder al beneficio era “Horacio intendente”, publicó La Voz del Interior.

Fernández obtuvo entonces 20.400 votos, frente a los 18.000 alcanzados por su adversario. La diferencia fue de aproximadamente 2.400 sufragios, considerablemente inferior a la condición fijada para la nueva promoción.

La respuesta ante las críticas

El candidato admitió que esperaba ganar por una diferencia de entre 7.000 y 8.000 votos. Por ese motivo, presentó la ventaja de 10.000 sufragios como una meta adicional para movilizar a su estructura política.

La promesa generó cuestionamientos por un posible caso de clientelismo electoral. Fernández rechazó esas críticas y definió la propuesta como una iniciativa “jocosa” para celebrar una eventual victoria amplia.

También remarcó que los cuatro moteles pertenecen a una empresa privada de su familia y que la promoción no será costeada con recursos municipales. Además, reconoció que no existe una manera de comprobar si las personas que aprovechen el acceso gratuito efectivamente votaron por él. La particular iniciativa también fue difundida por 1000 Noticias.