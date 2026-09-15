El Gobierno lanzó el primer concurso abierto para ingresar a la administración pública

El primer concurso abierto para la administración pública provincial fue puesto en marcha por el Gobierno de Entre Ríos para cubrir el cargo de tesorero de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). La convocatoria permitirá participar tanto a empleados estatales como a postulantes que actualmente no formen parte del Estado.

La medida fue dada a conocer este martes durante la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio en Casa de Gobierno. Tras el encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó además que se proyectan otros seis concursos dentro del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

La convocatoria constituye la primera aplicación del nuevo reglamento de concursos públicos dentro de la órbita del Ejecutivo provincial. El objetivo planteado por la gestión es establecer un mecanismo basado en antecedentes, capacitación y mérito para el ingreso y la cobertura de determinados cargos estatales.

Quiénes podrán participar del concurso

“Una vez más el gobernador cumple con la palabra empeñada”, sostuvo Troncoso al referirse a la implementación del sistema. Según afirmó, el nuevo mecanismo “significa premiar el mérito, el esfuerzo, la capacitación” de quienes aspiren a ocupar cargos dentro de la administración.

Una de las principales características será el carácter abierto de las convocatorias. “El concurso es abierto, o sea que no solamente es para trabajadores de la administración pública, sino que pueden concursar personas o postulantes que no estén en el ámbito estatal”, explicó el ministro.

Troncoso consideró que el sistema implica un cambio en los criterios utilizados para cubrir puestos públicos. “Los lugares deben ocuparse por quien está más capacitado para ocuparlo”, remarcó, al defender la política impulsada por la administración provincial.

El Gobierno plantea un cambio en el acceso a los cargos

El ministro sostuvo que la decisión busca consolidar una política pública basada en la evaluación de las capacidades de los aspirantes. En ese sentido, contrapuso el nuevo esquema con mecanismos discrecionales para el acceso o ascenso dentro del Estado.

“Lo que se premia y se meritúa es el esfuerzo y la capacitación, y no el dedo, el amiguismo, el conocido o el familiar”, manifestó Troncoso. A su entender, la implementación de concursos puede contribuir a profesionalizar distintas áreas de la administración.

El funcionario consideró además que este mecanismo “mejora la burocracia estatal, jerarquiza al Estado y lo pone más cerca de la ciudadanía”. Tras la primera convocatoria para la UEP, el Ejecutivo prevé avanzar con otros seis concursos en el ámbito del Copnaf.

Paritarias, obras y prevención de adicciones

La política de concursos no fue el único tema analizado durante la reunión encabezada por Frigerio. Los integrantes del gabinete también evaluaron la situación de las negociaciones salariales con los trabajadores provinciales.

En ese marco, el Gobierno repasó la convocatoria prevista para este jueves con los gremios docentes y los representantes de los trabajadores comprendidos dentro del escalafón general. Las reuniones formarán parte de las negociaciones paritarias con ambos sectores.

Finalmente, el gabinete analizó el estado de las obras públicas que se desarrollan en territorio entrerriano y las políticas sanitarias de prevención de adicciones. Según se informó oficialmente, las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud en esta materia ya alcanzaron a 13 de los 17 departamentos de Entre Ríos.