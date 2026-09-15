Implementarán un sistema inteligente para controlar el transporte interurbano de pasajeros

Entre Ríos implementará un sistema inteligente para controlar el transporte interurbano de pasajeros en tiempo real. La medida será obligatoria para todas las empresas concesionarias y permisionarias provinciales, que tendrán 90 días corridos para adecuar sus unidades.

La Secretaría de Transporte creó el Sistema Inteligente de Control y Gestión Electrónica del Transporte (SICGET) mediante la Resolución Nº 167/26, publicada este martes en el Boletín Oficial Nº 28.417.

La plataforma centralizará la información de los vehículos habilitados y permitirá a la Provincia supervisar recorridos, frecuencias, horarios, tarifas, kilómetros, cantidad de pasajeros, transacciones y datos de los choferes.

Control en tiempo real

El sistema fue impulsado por la Secretaría de Transporte, encabezada por Aníbal Daniel Steren, con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías a la fiscalización del autotransporte público interurbano.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución a la que accedió APF, “la incorporación del mencionado Sicget redunda en beneficio directo de las y los usuarios, garantizando a la autoridad de aplicación el acceso a la información sobre recorridos, frecuencias y horarios de los servicios prestados”.

La centralización de los datos permitirá comparar las frecuencias autorizadas con los servicios efectivamente realizados. También facilitará la detección de incumplimientos y la aplicación de medidas administrativas.

La plataforma podrá registrar “las unidades utilizadas, el control de los kilómetros recorridos, las tarifas aplicadas, las transacciones, las frecuencias, los choferes y todos aquellos parámetros que establece la normativa vigente”, según indicó el texto oficial.

Las empresas tendrán 90 días

La instalación, integración y puesta en funcionamiento del equipamiento será obligatoria para todas las prestatarias alcanzadas por la jurisdicción provincial.

La resolución fijó un plazo de 90 días corridos, contado desde su publicación, para que las compañías adapten la totalidad de sus unidades.

Una vez vencido ese período, las empresas deberán acreditar que el sistema se encuentra operativo en el 100% de su flota. El cumplimiento será obligatorio para renovar o habilitar servicios y dar de alta nuevos vehículos.

La norma definió la incorporación del Sicget como un “requisito sine qua non para la renovación o habilitación de los servicios, como así también para el alta de unidades en el parque móvil provincial”.

Quién afrontará los costos

Los gastos derivados de la compra, el financiamiento, la instalación y el mantenimiento de los dispositivos serán asumidos por las empresas concesionarias y permisionarias.

La resolución estableció que esos costos quedarán “íntegramente a cargo de las empresas permisionarias y/o concesionarias”.

La Provincia aplicará el principio de neutralidad tecnológica y libre concurrencia. De esta manera, cada compañía podrá seleccionar al proveedor de software y hardware que considere conveniente.

Los equipos elegidos deberán cumplir los estándares técnicos, de integración y compatibilidad definidos por la Secretaría de Transporte para transmitir la información al sistema central.

Venta digital y medios de pago abiertos

Los dispositivos validadores instalados en los colectivos deberán recolectar información sobre los kilómetros recorridos, los horarios cumplidos, el volumen de pasajeros transportados y las transacciones realizadas.

El sistema también deberá ser compatible con medios de pago abiertos, lo que permitirá incorporar diferentes alternativas para abonar los viajes.

La normativa contempló la integración de portales para la preventa y compra de pasajes por internet. Además, habilitará la aplicación de descuentos para viajeros frecuentes y la emisión de boletos diferidos.

Las empresas estarán obligadas a reportar los datos de manera continua y autorizar su acceso a la Secretaría de Transporte.

Protección de los datos recopilados

La información deberá ser procesada bajo protocolos de protección de datos personales y seguridad informática. Las compañías y sus proveedores tendrán que garantizar la confidencialidad y la integridad de los registros.

La nueva herramienta permitirá a la Provincia contar con datos actualizados sobre el funcionamiento del transporte interurbano y evaluar el cumplimiento de los servicios autorizados.

Con la implementación del Sicget, el Gobierno provincial buscará reemplazar parte de los controles tradicionales por una fiscalización digital, centralizada y permanente de los colectivos que circulan por el territorio entrerriano.