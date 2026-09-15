La Secretaría de Inteligencia renueva su estatuto y crea una carrera profesional para sus agentes

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció una reforma de su estructura interna que contempla la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación y una nueva carrera profesional para sus agentes. La modificación coincide con un período en el que el Gobierno nacional busca ampliar su esquema de coordinación en materia de seguridad, defensa y soberanía.

La iniciativa fue presentada por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, quien dio a conocer un nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia. Según la información oficial, el régimen establecerá las condiciones de ingreso, formación, capacitación y desarrollo profesional de quienes integren el organismo.

El esquema plantea procesos de selección abiertos y competitivos y una trayectoria basada en capacitación, experiencia, desempeño y mérito. La SIDE sostiene que el objetivo es avanzar hacia un cuerpo estable y especializado, aunque todavía deberán conocerse en detalle los mecanismos concretos de aplicación del nuevo sistema.

Cómo será el Cuerpo de Inteligencia de la Nación

El nuevo Cuerpo de Inteligencia de la Nación concentrará a los agentes que desarrollen tareas profesionales dentro del sistema. La Secretaría de Inteligencia indicó que pretende incorporar perfiles con formación específica y sostener programas permanentes de preparación para distintas áreas.

La reforma busca además darle continuidad institucional a la carrera de los agentes más allá de los cambios de gobierno. El subsecretario José Lago Rodríguez señaló que el estatuto apunta a establecer un esquema estable, exigente y basado en criterios profesionales.

Desde la conducción de la SIDE también se planteó que la modernización no estará limitada a una modificación administrativa, sino que busca reforzar la capacidad estatal para producir información estratégica, evaluar escenarios y anticipar riesgos que puedan afectar intereses nacionales.

El vínculo con la nueva agenda de seguridad

La reorganización se conoce mientras el Poder Ejecutivo impulsa la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. La propuesta fue anunciada por Javier Milei dentro de un paquete de iniciativas vinculadas con Malvinas y prevé articular áreas como Defensa, Cancillería, Economía e Inteligencia.

Se trata, sin embargo, de dos procesos diferentes. La creación del nuevo cuerpo forma parte de la reorganización interna de la Secretaría de Inteligencia, mientras que el Consejo proyectado tendría una función más amplia de coordinación entre organismos estatales ante cuestiones consideradas estratégicas.

El alcance concreto de ese futuro organismo todavía deberá definirse. Uno de los puntos que aparece en discusión es qué temas quedarán incluidos dentro del concepto de seguridad nacional y cuáles serán las facultades asignadas a cada una de las áreas que participen.

Malvinas suma espacio en las políticas estratégicas

El Gobierno volvió a colocar durante septiembre la cuestión Malvinas en el centro de su agenda y anunció medidas relacionadas con soberanía, explotación de recursos naturales, defensa e infraestructura en el extremo sur del país. También planteó endurecer sanciones contra empresas que desarrollen actividades en el archipiélago sin autorización argentina.

En ese contexto, Inteligencia aparece incorporada al esquema de coordinación que pretende diseñar la Casa Rosada. La inclusión no implica que la reforma interna de la SIDE haya sido creada específicamente por la situación de Malvinas, pero ambas iniciativas convergen en una discusión más amplia sobre las capacidades estratégicas del Estado.

La nueva estructura deberá ahora avanzar en la implementación del estatuto, los mecanismos de selección y la conformación efectiva del Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Al mismo tiempo, el Ejecutivo deberá precisar el funcionamiento del proyectado Consejo de Seguridad Nacional y de qué manera se articulará con los organismos ya existentes.