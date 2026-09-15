Préstamos personales de $30 millones: quiénes pueden acceder y qué tasas cobran los bancos

Los préstamos personales de $30 millones están disponibles en septiembre de 2026 en distintas entidades bancarias. Banco Galicia, Banco Nación y BBVA ofrecen alternativas con plazos de hasta 72 meses, aunque las tasas y requisitos varían según el perfil del cliente.
Los préstamos personales de $30 millones aparecen entre las alternativas de financiamiento disponibles durante septiembre de 2026 para quienes necesitan afrontar refacciones, compras, gastos imprevistos o proyectos personales. Banco Galicia, Banco Nación y BBVA cuentan con líneas cuyos límites permiten solicitar ese monto, aunque cada entidad establece diferentes condiciones.
Una característica de estos créditos es que son de libre destino, por lo que el solicitante no necesita justificar para qué utilizará el dinero. Además, dependiendo del banco y del perfil del cliente, la gestión puede concretarse de manera digital mediante home banking o aplicaciones móviles.
Las diferencias más importantes aparecen en las tasas de interés, los ingresos exigidos, el límite que puede representar la cuota y la evaluación crediticia. También varían los montos máximos: mientras Galicia llega a $30,4 millones, Banco Nación permite acceder hasta $50 millones y BBVA ofrece un máximo de $60 millones.
Cuánto presta Banco Galicia
Banco Galicia dispone de préstamos personales desde $1.000 hasta un máximo de $30.400.000, con períodos de devolución que pueden extenderse entre seis y 72 meses.
La entidad utiliza el sistema de amortización francés y establece el primer vencimiento a los 45 días. No cobra gastos de otorgamiento y, una vez aprobada la operación, el dinero se acredita inmediatamente en la cuenta del cliente.
Las tasas dependen del segmento. Para clientes Éminent, la Tasa Nominal Anual (TNA) parte del 39% y puede llegar al 79%. En Plus/Gold se ubica entre 57% y 99%, mientras que para Move oscila entre 87% y 142%. La tasa definitiva dependerá de la evaluación crediticia realizada al concretar la operación.
Banco Nación ofrece hasta $50 millones
Otra alternativa es Banco Nación, que dispone de una línea de préstamos personales en pesos y de libre destino con un límite máximo de $50.000.000. Esto permite solicitar los $30 millones analizados.
Pueden acceder personas con actividad laboral y capacidad legal para contratar, además de jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes fuera de Banco Nación y beneficiarios de pensiones vitalicias de guerra.
El préstamo puede devolverse en hasta 72 cuotas mediante el sistema francés de amortización. Además, el valor de la cuota no puede superar el 30% de los ingresos del solicitante y los pagos se debitan automáticamente de la cuenta.
Cuáles son las tasas de Banco Nación
Para septiembre, la línea informada presenta una TNA del 71% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 99,33%. El Costo Financiero Total alcanza el 85,91% expresado como TNA y el 129,27% como TEA.
El préstamo puede renovarse una vez abonado al menos el 10% de las cuotas, siempre que el cliente mantenga un buen historial de pagos y continúe cumpliendo las condiciones establecidas por la entidad.
Para solicitarlo, el interesado debe ingresar al home banking o la aplicación del banco, seleccionar préstamos personales, elegir el monto y el plazo y revisar las condiciones ofrecidas. Posteriormente deberá confirmar la operación para que la entidad realice la correspondiente evaluación crediticia.
BBVA permite solicitar hasta $60 millones
BBVA, por su parte, cuenta con préstamos personales cuyo límite llega a $60.000.000, por lo que también permite gestionar un crédito de $30 millones. El financiamiento puede devolverse en un período de entre seis y 72 meses.
Entre los requisitos informados para la línea se encuentran ser jubilado o pensionado, cobrar los haberes en BBVA, tener entre 18 y 74 años y contar con ingresos mínimos de $308.200. También debe cumplirse la antigüedad laboral exigida según la actividad.
El crédito tiene tasa fija, utiliza el sistema francés y no contempla gastos de otorgamiento. Al igual que en Banco Nación, la cuota no puede representar más del 30% de los ingresos, publicó TN.
Qué tasa cobra BBVA
La TNA informada para esta alternativa es del 99%, mientras que la TEA asciende al 158,9%. Por su parte, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) alcanza el 207,94%.
De esta manera, quienes busquen préstamos personales de $30 millones deberán comparar no solamente la tasa nominal, sino también el costo financiero total, el plazo de devolución y la relación entre la cuota y sus ingresos.
La aprobación tampoco es automática por cumplir los requisitos generales: las entidades realizan evaluaciones crediticias y pueden establecer condiciones diferentes según cada cliente. Por ese motivo, antes de confirmar la solicitud resulta clave consultar la oferta personalizada y conocer el costo final del financiamiento.