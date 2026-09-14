Samba Na Esquina celebra sus 20 años con un show en formato roda y nuevo repertorio

REDACCIÓN ELONCE
Samba Na Esquina continuará celebrando sus 20 años este viernes a las 21 en La Vieja Usina. La banda adelantó a Elonce que habrá invitados, sorpresas, canciones que aún no fueron presentadas ante el público y un espectáculo en formato roda.
Samba Na Esquina continuará los festejos por sus 20 años de trayectoria con una nueva presentación este viernes, desde las 21, en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina, en Paraná. La banda prepara un espectáculo en formato roda, con artistas invitados, sorpresas y canciones que estrenará ante el público.
Elonce acompañó uno de los ensayos del grupo, donde sus integrantes anticiparon cómo será la presentación. La reunión también mostró una de las costumbres que acompaña los encuentros de los lunes: compartir comida mientras preparan el repertorio.
Santiago Weber confirmó la fecha y adelantó algunas de las novedades. “El próximo viernes, en La Vieja Usina, a las 21 horas, vamos a seguir festejando los 20 años de Samba Na Esquina. Vamos a tener invitadas, invitados y repertorio que no hemos tocado todavía en público, que vamos a estrenar. Va a ser una fecha muy linda, con muchas sorpresas”, expresó.
El regreso del formato roda
Una de las características centrales del espectáculo será la disposición de los músicos. En lugar de limitar la presentación al escenario tradicional, Samba Na Esquina volverá a apostar por la roda, formato que permite una relación más cercana con los espectadores.
Natalia Damadián destacó las características de la sala y recordó que la agrupación ya había realizado allí una experiencia similar. “Vamos a tocar en formato roda nuevamente en la Sala Verónica Kuttel, que es una sala hermosa de La Vieja Usina. Hace muchos años hicimos un recital ahí en roda y es muy hermoso porque tiene un piso de madera para bailar”, contó.
La cantante explicó que esa disposición es especialmente valorada tanto por los músicos como por quienes concurren a sus presentaciones. “Este formato es muy querido por el público y por nosotros también porque estamos todos mucho más cerca. El escenario está bueno, pero tocar en roda siempre es más amable, más acogedor”, sostuvo.
La cercanía con el público
La presentación llegará después del recital que Samba Na Esquina realizó el 1º de agosto en la Casa de la Cultura, donde los asistentes acompañaron las canciones, bailaron y participaron activamente durante el espectáculo.
Weber describió cómo vive esa conexión desde su ubicación dentro de la formación. “Personalmente, a mí me toca un lugar en el que puedo observar muy de cerca todo el grupo. Es como una esquina donde los veo a todas y a todos, y a mí me encanta. Es una participación muy presente y, a su vez, me permite contemplar mucho”, señaló.
Tras dos décadas de recorrido, varias canciones ya son reconocidas por quienes acompañan habitualmente a la banda. Esa familiaridad llevó al grupo a buscar diferentes herramientas para que los espectadores no sean solamente observadores, sino también protagonistas de cada presentación.
Letras con códigos QR para cantar juntos
Una de las iniciativas utilizadas en fechas anteriores fue poner las letras de las canciones a disposición del público mediante códigos QR. Weber anticipó que buscarán repetir la experiencia en La Vieja Usina.
“La gente ya sabe el repertorio. En algunas fechas pusimos a disposición las letras con un QR. Creo que esta fecha lo vamos a volver a hacer, así la gente participa”, adelantó.
El músico también destacó cómo el público incorporó algunos recursos característicos de las canciones. “Los ‘lalalá’, los ‘lalaleos’ que hacemos al final de los temas son muy típicos. La gente se suma, se los aprende. Está buenísimo”, celebró.
Veinte años de Samba Na Esquina
La nueva presentación formará parte de una serie de actividades con las que la banda viene celebrando sus dos décadas de historia. Para esta oportunidad, el grupo combinará canciones conocidas con material que todavía no interpretó ante sus seguidores.
Además, habrá artistas invitados y diferentes sorpresas preparadas especialmente para la fecha. El formato roda permitirá que el espectáculo mantenga el espíritu participativo que caracteriza a la agrupación y habilitará el espacio para bailar durante las canciones.
Las entradas anticipadas tendrán un valor de 12.000 pesos. “Hay entradas anticipadas, aprovechen porque están a buen precio, a 12.000 pesos. Pueden escribirnos al teléfono 3434755998 o al Instagram @sambanaesquina. De paso, si no nos siguen, nos empiezan a seguir y se enteran de todas las novedades”, indicaron.