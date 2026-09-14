Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: los detalles de la celebración

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casarán este martes al mediodía, según anunció Ángel de Brito durante la emisión de LAM. La pareja habría elegido realizar una ceremonia civil íntima en San Isidro, acompañada únicamente por familiares y amigos cercanos.

El conductor reveló la noticia mediante un enigmático y anticipó algunos detalles de la celebración. “Se casan mañana, por civil, al mediodía, en San Isidro. Después habrá un almuerzo en un restaurante. Son muy pocos invitados, solo íntimos”, contó.

Según explicó, por parte de Prandi estarán presentes sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. Ortega, en tanto, estará acompañado por sus padres, sus hijos, sus hermanos y algunos amigos.

Un festejo reservado para sus seres queridos

Lejos de organizar una fiesta multitudinaria, la pareja habría decidido celebrar el casamiento con un encuentro reservado para su círculo más cercano.

“Se casan Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Después hacen un almuerzo en un lugar muy lindo que mañana ya van a ver”, anunció De Brito al revelar las identidades de los protagonistas.

El conductor también adelantó que, luego de la ceremonia y del almuerzo, los recién casados viajarían a Miami para disfrutar de su luna de miel.

Hasta el momento, ni Prandi ni Ortega habían brindado públicamente detalles sobre la ceremonia anunciada por el periodista.

Una relación que comenzó durante la pandemia

La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó en 2020, en medio de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. El primer acercamiento se produjo a través de Instagram, después de que el cantante observara una fotografía publicada por la modelo durante un viaje a Cuba.

Prandi contó tiempo atrás que el mensaje apareció en la bandeja de solicitudes porque ninguno de los dos seguía al otro. Antes de responder, verificó que efectivamente se tratara de la cuenta de Ortega.

Luego de ese primer intercambio comenzaron a conversar y, al día siguiente, ya mantenían extensas llamadas telefónicas. En ese momento, el músico se encontraba en Miami, por lo que las restricciones sanitarias les impedían conocerse personalmente.

Las conversaciones se convirtieron en parte de su rutina y, en algunas oportunidades, se extendieron durante varias horas. El vínculo creció a la distancia hasta que finalmente pudieron encontrarse.

El primer encuentro y la consolidación de la pareja

El esperado encuentro cara a cara ocurrió durante la madrugada del 13 de agosto de 2020, cuando Ortega regresó a la Argentina. Desde entonces, la relación se afianzó y ambos comenzaron a compartir públicamente distintos momentos de su vida en pareja.

Tras seis años de relación, el casamiento anunciado marcará una nueva etapa para Prandi y Ortega. La ceremonia, según anticiparon en LAM, conservará el perfil reservado que ambos mantuvieron durante buena parte de su historia.