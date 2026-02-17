Julieta Prandi disfrutó del paraíso brasileño junto a su pareja

Julieta Prandi vivió unas vacaciones llenas de romance y naturaleza en Brasil junto a Emanuel Ortega, luego de un año intenso marcado por el juicio contra su exmarido Claudio Contardi. La pareja compartió en sus redes sociales postales de Maragogi, Patacho y Alagoas, conocidas como el Caribe brasileño, donde disfrutaron de playas, vegetación exuberante y paisajes paradisíacos.

En una de las publicaciones, Prandi escribió: “Presumiendo de tus fotos E.O. Brasil. Maragogi~Patacho~Alagoas”, mientras que Ortega respondió con un mensaje romántico y divertido: “El lente te quiere... casi tanto como yo”. Las fotos reflejaron la complicidad y el buen momento que atraviesa la pareja, combinando amor, relax y conexión con la naturaleza.

Las imágenes mostraron distintos escenarios de su estadía. Julieta apareció sentada sobre una escalera de madera en la arena, con bikini celeste y la luz del sol filtrándose entre palmeras, creando un efecto natural y luminoso. En otras tomas, se recostó sobre una palmera inclinada hacia el mar, rodeada de cielo azul y vegetación tropical, transmitiendo calma y armonía con el entorno.

Paisajes y momentos de complicidad

Varias fotos en blanco y negro aportaron un aire nostálgico y artístico al álbum, resaltando la belleza y el contraste de la naturaleza brasileña. En otras postales, Prandi se mostró de pie junto a frondosa vegetación, observando el follaje y sosteniendo flores rojas, en una actitud contemplativa y relajada.

El álbum incluyó retratos de la pareja abrazada bajo la sombra de los árboles, ambos sonrientes y distendidos, inmortalizando momentos de afecto y cercanía. Las selfies en la playa reflejaron la alegría compartida, la naturalidad de la relación y gestos espontáneos que evidencian su complicidad.

La espontaneidad también estuvo presente en caminatas descalzos por la arena, abrazos bajo las palmeras y juegos de luces y sombras que ofrecía la vegetación tropical. Cada toma transmitió la armonía y el disfrute del contacto con la naturaleza, combinando romanticismo y tranquilidad.

Un verano para desconectarse y reconectarse

Tras un año intenso para ella, Julieta Prandi eligió destinos paradisíacos para desconectarse de la rutina y reconectarse con Ortega y con el entorno natural. El viaje, además de mostrar paisajes soñados, quedó registrado en postales que reflejan el amor, la complicidad y la alegría de la pareja.

El verano brasileño se convirtió en el escenario perfecto para que ambos disfrutaran de momentos íntimos y llenos de afecto, consolidando su vínculo y compartiendo con sus seguidores un testimonio visual de felicidad y conexión con la naturaleza.