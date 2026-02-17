 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos Desafió el frío intenso

Zaira Nara viajó a los Juegos de Invierno y sorprendió con un bikini en la nieve

La modelo desafió el frío intenso de Italia con sus atuendos. Zaira Nara sorprendió al presumir su cuerpo en un simple bikini junto a un iglú de fondo, sin importarle el frío intenso del lugar.

17 de Febrero de 2026
Zaira Nara desafió el frío intenso.
Zaira Nara desafió el frío intenso. Foto: (Redes).

La modelo Zaira Nara encendió las redes sociales al mostrar sus atuendos elegidos para sus días en Valtellina, ubicado en el norte de Italia, donde se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la influencer viajó junto a una marca de bebidas alcohólicas para asistir a distintos eventos relacionados con los Juegos Olímpicos.

Desde su llegada, la menor de las hermanas Nara mostró en sus redes cómo se prepara para salir a la nieve y a las bajas temperaturas de la capital italiana.

Sin embargo, sorprendió al presumir su cuerpo en un simple bikini junto a un iglú de fondo, sin importarle el frío intenso del lugar.

Otro de sus looks fue un total “White” de campera y pantalón de nieve, con una vincha que hacía juego. También desafió el frío luciendo su campera abierta, dejando ver que tenía una remera cortita color beige.

Zaira Nara bikini influencer
