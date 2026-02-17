Extienden rifa solidaria para niña entrerriana con enfermedad rara: se sortea una moto

La familia de Ava, una niña de Santa Elena, La Paz, confirmó que la rifa solidaria continuará durante dos semanas más luego de que el sorteo previsto para este lunes 16 de febrero quedara vacante. Según explicaron, "en la Tómbola Nocturna de Entre Ríos, el número ganador fue el 0484, y no fue adquirido por nadie".

Ante esta situación, decidieron brindar una nueva oportunidad a quienes deseen colaborar con la causa y acompañar a la pequeña de tres años que atraviesa un complejo cuadro de salud, informó LaSexta.

Se reprogramó el sorteo tras quedar vacante

De esta manera, la nueva fecha del sorteo será el lunes 2 de marzo a las 21, nuevamente en la Tómbola Nocturna de Entre Ríos.

Además, llevaron tranquilidad a quienes ya habían adquirido su número. Para esta nueva fecha, "todos los números que ya fueron comprados siguen participando automáticamente del próximo sorteo", aclararon.

La familia también expresó su profundo agradecimiento por el acompañamiento recibido. En ese sentido, remarcaron: "De corazón, gracias por acompañar, colaborar y ser parte de esta ayuda solidaria. Cada número vendido es un gesto enorme".

El diagnóstico de Ava y el objetivo solidario

Ava padece la Enfermedad de Graves-Basedow, un trastorno autoinmune poco frecuente en la infancia. Esta condición provoca que el propio sistema inmunológico genere anticuerpos que atacan la glándula tiroides y la obligan a sobrefuncionar.

Como consecuencia, se produce en el organismo una “tormenta hormonal” que puede afectar el corazón, la vista, el crecimiento y el estado general del cuerpo. El tratamiento y los controles médicos constantes implican gastos que la familia busca afrontar a través de la rifa solidaria.

La iniciativa consiste en el sorteo de una moto, previsto ahora para el 2 de marzo de 2026. Cada número tiene un valor de $10.000.

Cómo colaborar con la rifa solidaria

Quienes deseen participar pueden adquirir un número comunicándose al teléfono 3437-523784, correspondiente a Estefanía. También se puede colaborar mediante transferencia al alias AGAUNA6222.NX.ARS, a nombre de Adrián Daniel Ezequiel Gauna, papá de Ava.

La familia continúa apelando a la solidaridad de la comunidad para acompañar el tratamiento de la pequeña. Cada aporte representa una ayuda concreta en medio de una situación de salud que requiere seguimiento permanente y recursos económicos sostenidos.