A puro cuarteto: La K’onga despidió la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

La K'onga en la última noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía

La K'onga hizo bailar al público en el cierre de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón. El conjunto cordobés subió al escenario “Ramón Cabrera” para coronar la celebración que convocó a artesanos de todo el país.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Artesanía se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Temas como “Te mentiría”; “El mismo aire”; “Universo paralelo”; “La Cabaña”; “Ya no vuelvas” y “Otra noche” sonaron durante la presentación del trío cuartetero. Asimismo, interpretaron canciones que originalmente se produjeron con Emanero, Ema Noir y Cristian Castro.

Además, durante la velada colonense, el grupo cordobés con más de 20 años de trayectoria presentó nuevas canciones. Así lo anunciaron en la conferencia de prensa brindada antes de subir al escenario.

Durante cuatro jornadas, el público acompañó las iniciativas llevadas a cabo en el Salón de Artesanos, en el Patio de Tallistas y en el predio principal.

Una nutrida grilla con artistas locales y regionales

En la previa, Pablo & Mariela prepararon al público con versiones propias de reconocidas canciones de la cumbia, el cuarteto y el rock. Tal fue el caso de “Cariñito”; “La Cumbita”; “Mil horas” y “La Pachanga”. El dúo agradeció la oportunidad de estar sobre el escenario “Ramón Cabrera” de esta importantísima fiesta.

Luego fue el turno de la banda local Costa Azul, que llevó todo el ritmo de la movida tropical. “Iluminará”, de la Nueva Luna fue una de las canciones que hizo mover a todo el público, como así también “Cachamay” y “Le hace falta un beso”.

Costa Azul

Los músicos agradecieron la convocatoria por parte del municipio para presentarse en la Fiesta Nacional de la Artesanía.

“Fue un placer compartir un año más”, señalaron y enfatizaron: “Digamos no a la refinería”, en alusión a la instalación de la Planta HIF Global frente a la costa de Colón.

Costa Azul

Posteriormente, la cantante solista Pitu Otero contagió el ritmo de la cumbia y del cuarteto con su única voz y deleitó con temas como por ejemplo, “Como la flor”; “Se me ha perdido un corazón” y “Díganle” de Karina.

Instantes previos a la presentación de La K’onga, La Big Band subió al escenario y brindó un espectáculo cumbiero que incluyó un video de apertura, protagonizado por sus integrantes.

La Big Band

“Una y otra vez” de Marcela Morelo fue el tema que rompió el hielo para la banda uruguayense. Seguidamente sonó “Runaway” de Los Pericos.

La Big Band

