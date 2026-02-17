 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

A puro cuarteto: La K’onga despidió la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

El conjunto cordobés puso el broche de oro a una nueva edición e hizo bailar al público al ritmo del cuarteto, con temas icónicos de la trayectoria de la banda y también nuevos. "Aunque estemos lejos, nos sentimos en casa", aseguraron.

17 de Febrero de 2026
La K'onga en la última noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía
La K'onga en la última noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El conjunto cordobés puso el broche de oro a una nueva edición e hizo bailar al público al ritmo del cuarteto, con temas icónicos de la trayectoria de la banda y también nuevos. "Aunque estemos lejos, nos sentimos en casa", aseguraron.

La K'onga hizo bailar al público en el cierre de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón. El conjunto cordobés subió al escenario “Ramón Cabrera” para coronar la celebración que convocó a artesanos de todo el país.

La K'onga
La K'onga

Las noches de la Fiesta Nacional de la Artesanía se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

La K'onga
La K'onga

 

 

Temas como “Te mentiría”; “El mismo aire”; “Universo paralelo”; “La Cabaña”; “Ya no vuelvas” y “Otra noche” sonaron durante la presentación del trío cuartetero. Asimismo, interpretaron canciones que originalmente se produjeron con Emanero, Ema Noir y Cristian Castro.

La K'onga
La K'onga

 

Además, durante la velada colonense, el grupo cordobés con más de 20 años de trayectoria presentó nuevas canciones. Así lo anunciaron en la conferencia de prensa brindada antes de subir al escenario.

La K'onga
La K'onga

 

Durante cuatro jornadas, el público acompañó las iniciativas llevadas a cabo en el Salón de Artesanos, en el Patio de Tallistas y en el predio principal.

Una nutrida grilla con artistas locales y regionales

 

En la previa, Pablo & Mariela prepararon al público con versiones propias de reconocidas canciones de la cumbia, el cuarteto y el rock. Tal fue el caso de “Cariñito”; “La Cumbita”; “Mil horas” y “La Pachanga”. El dúo agradeció la oportunidad de estar sobre el escenario “Ramón Cabrera” de esta importantísima fiesta.

Pablo &amp; Mariela
Pablo & Mariela
Pablo &amp; Mariela
Pablo & Mariela

 

Luego fue el turno de la banda local Costa Azul, que llevó todo el ritmo de la movida tropical. “Iluminará”, de la Nueva Luna fue una de las canciones que hizo mover a todo el público, como así también “Cachamay” y “Le hace falta un beso”.

Costa Azul
Costa Azul

Los músicos agradecieron la convocatoria por parte del municipio para presentarse en la Fiesta Nacional de la Artesanía.

 

“Fue un placer compartir un año más”, señalaron y enfatizaron: “Digamos no a la refinería”, en alusión a la instalación de la Planta HIF Global frente a la costa de Colón.

Costa Azul
Costa Azul

 

 

Posteriormente, la cantante solista Pitu Otero contagió el ritmo de la cumbia y del cuarteto con su única voz y deleitó con temas como por ejemplo, “Como la flor”; “Se me ha perdido un corazón” y “Díganle” de Karina.

Pitu Otero
Pitu Otero
Pitu Otero
Pitu Otero

 

Instantes previos a la presentación de La K’onga, La Big Band subió al escenario y brindó un espectáculo cumbiero que incluyó un video de apertura, protagonizado por sus integrantes.

La Big Band
La Big Band

“Una y otra vez” de Marcela Morelo fue el tema que rompió el hielo para la banda uruguayense. Seguidamente sonó “Runaway” de Los Pericos.

La Big Band
La Big Band

Más imágenes de la presentación de La K'onga

</p> <!-- is a object --> <h3>La K'onga</h3> <!-- end object --> <p>

La K'onga

La K'onga
La K'onga
La K'onga
La K'onga
La K'onga
La K'onga

Temas:

Fiesta Nacional de la Artesanía La K'onga
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso