Artesanos destacan el éxito de la Fiesta Nacional en Colón: "Nos vamos contentos"

Artesanos destacan el éxito de la Fiesta Nacional de la Artesanía

En el marco de la última jornada de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, Elonce dialogó con la artesana paranaense Sandra Villanueva y otros artistas, quienes se presentaron en los stands con productos en cuero, metal y madera.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Artesanía se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Fiesta de la Artesanía en Colón - nota artesana paranaense

En ese sentido indicó que disfruta de la última noche e hizo un balance del fin de semana: “Estamos sorprendidos, la decisión de abrir las mañanas gratuitas fueron algo que nos permitió vender, algo no esperado. Colmaron nuestras expectativas. La organización tomó buenas decisiones en eso, nos estamos volviendo contentos”.

Sandra Villanueva

Cabe destacar que el municipio de Colón instaló la iniciativa "Mañanas de artesanos", una apertura gratuita del salón para que los visitantes puedan recorrer los stands.

Sobre su participación en el festival que convoca a los artesanos de todo el país, Villanueva señaló: “Me siento como en casa, amo mi provincia. Hace 10 años que participo".

Para mí es una de las mejores fiestas, al margen de que participo en Catamarca, en Buenos Aires”.

Acerca de su trabajo en cuero, explicó: “Es un material muy versátil, podés diseñar carteras, mates, agendas, billeteras, pulseras. Te da la posibilidad de armar regalos empresariales. Al artesano le da muy buenas ventas. La característica de mis artesanías es que las hago con diseño”.

Fiesta de la Artesanía en Colón - nota carpa de artesanos

Por último, reconoció: “Fue una edición exitosa, con todas las letras. Me asombró, la gente muy participativa, además de que compraron mucho, las mañanas fueron excelentísimas. Me siento feliz”.

En tanto, en el patio gastronómico, emprendedores cerveceros relataron que la bebida que más se vende es la IPA “la más fuerte y amarga” y la Honey “fuerte y dulce”. Cabe recordar que durante la fiesta se venden Ecovasos, que pueden ser recargados y devueltos al final de la noche o bien, ser llevados como recuerdo.

Otro artesano, Joaquín, se dedica a la fabricación de instrumentos musicales de diferentes materiales.

Al momento de la entrevista, un niño tocaba uno hecho en metal, que tiene diferentes notas, tamaños, colores. “Se usa con las manos y palillos, para música o meditación”, explicó.

El joven participa en la Fiesta Nacional de la Artesanía hace cuatro años. “Estuvo buenísimo, nos gustaron las mañanas donde la gente viene a visitar la feria más tranquila. Muy linda la presentación de los artistas y los tallistas”, expresó.

Por su parte, Joaquín, artesano dedicado a los mates, explicó que su emprendimiento es familiar y tiene tres artistas. “Trabajamos todo, tanto la madera, como el metal, la cerámica. También tenemos un taller de oficios integrado”, señaló.

El emprendimiento incluye a su papá. “Las mañanas de artesanos fueron bastante concurridas, estuvo interesante, las actividades fueron hermosas, justo cuadraba con el carnaval y trajo más gente”, sostuvo.